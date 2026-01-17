La necesidad de estar alerta ante la “supergripe”

La presencia en el país de la nueva variante, que se ha extendido en el Hemisferio Norte, obliga a los ciudadanos que han viajado o tienen programado hacerlo a extremar los cuidados para evitar el contagio. Una de las sugerencias más comunes del sector salud es el uso del barbijo en el avión, si perciben que alguno de los pasajeros tiene sintomatología (tos, fiebre mayor a 38°, agitación o dolor intenso de cuerpo). Aquellos que presenten estos síntomas deben realizar la consulta inmediata, con el fin de establecer a qué variante de gripe puede corresponder.