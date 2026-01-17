La necesidad de estar alerta ante la “supergripe”

El recambio turístico obliga a las autoridades a encender las luces de alerta frente a los nuevos casos de la gripe A (H3N2), más conocida como la “supergripe”.
El Instituto Malbrán ha confirmado nuevos casos registrados en Córdoba y en Corrientes, con enfermos que estuvieron de vacaciones en la Unión Europea. La situación es que ya son ocho las provincias que han registrado personas contagiadas con esta nueva variante (subclado K). Frente a esa situación, el Ministerio de Salud de la Nación, ha decidido fortalecer la vigilancia epidemiológica y virológica, con énfasis en la detección de influenza A (H3N2), aun en períodos de baja circulación.
La cartera sanitaria federal recomendó a los equipos de salud seguir los lineamientos para la prevención, control y atención clínica de las infecciones respiratorias agudas (IRA), así como mantener una vigilancia fortalecida en materia de virus respiratorios a través de la Red Nacional de Influenza y Otros Virus Respiratorios; de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) en las Unidades de Monitoreo Ambulatorio; de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) en las Unidades Centinela y de eventos respiratorios inusuales.
En Tucumán, mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública, dirigido por Luis Medina Ruiz, ha desarrollado un monitoreo permanente de la circulación viral, poniendo el foco de análisis de los cuadros respiratorios en dos hospitales de alta circulación: Avellaneda y Concepción.
En base a los hisopados, y los resultados obtenidos respecto de la positividad de los casos, se sabe qué variantes están presentes.
Más allá de que la “supergripe” no está presente en territorio provincial, las autoridades han recomendado a la población vacunarse, lo que constituye el primer frente de defensa inmunológica. Paralelamente, se afianzó la producción y el stock de medicamentos específicos (Oseltamivir) en la Farmacia Oficial que abastece tanto al sector público como al privado para la atención de los pacientes afectados por la gripe.
La presencia en el país de la nueva variante, que se ha extendido en el Hemisferio Norte, obliga a los ciudadanos que han viajado o tienen programado hacerlo a extremar los cuidados para evitar el contagio. Una de las sugerencias más comunes del sector salud es el uso del barbijo en el avión, si perciben que alguno de los pasajeros tiene sintomatología (tos, fiebre mayor a 38°, agitación o dolor intenso de cuerpo). Aquellos que presenten estos síntomas deben realizar la consulta inmediata, con el fin de establecer a qué variante de gripe puede corresponder.
En la generalidad, la recomendación es mantener completos los esquemas de vacunación contra influenza, SARS-CoV-2 y neumococo, entre otros. La vacunación antigripal incorporada al Calendario Nacional tiene como fin reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas de la infección por virus influenza en los grupos poblacionales de alto riesgo para el desarrollo de enfermedad complicada.