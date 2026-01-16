Secciones
Conflicto de controladores aéreos: se extendió por cinco días la conciliación obligatoria

El Gobierno buscan descomprimir el problema y garantizar la continuidad del servicio.

Hace 16 Min

El conflicto entre la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y el gremio ATEPSA sumó un nuevo capítulo, luego de que la Secretaría de Trabajo resolviera extender la conciliación obligatoria por cinco días hábiles más. De este modo, se impedirá cualquier medida de fuerza hasta el 26 de enero a las 8.

La decisión oficial se tomó en un contexto de fuerte tensión por los reclamos sindicales y apunta a evitar la paralización de los servicios de navegación aérea, considerados esenciales por la legislación vigente. 

En ese marco, mientras se mantenga la conciliación obligatoria, el gremio no podrá llevar adelante paros ni protestas que afecten la operatoria de los vuelos.

Desde el Gobierno buscan descomprimir el conflicto y garantizar la continuidad del servicio, ante el riesgo de que eventuales medidas de fuerza impacten de lleno en el sistema aerocomercial y perjudiquen a miles de pasajeros.

En ese sentido, la Secretaría de Trabajo también convocó a una nueva audiencia entre las partes para el viernes 23 a las 11, con el objetivo de acercar posiciones y evitar una escalada del conflicto.

