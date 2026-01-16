Bolivia se prepara para el sueño mundialista: nueva camiseta y amistosos en el llano

Sin embargo, la preparación no se limita a lo estético, ya que el cuerpo técnico ha diseñado una agenda de alta intensidad para este primer mes de 2026. Con el objetivo de aceitar el funcionamiento fuera de la altura, el seleccionado boliviano disputará dos amistosos en el llano en los próximos días. El primero de ellos tendrá lugar este domingo 18 de enero en Tarija frente a Panamá, mientras que el segundo desafío será en Santa Cruz de la Sierra el 25 de enero ante México.