Bolivia se prepara para el sueño mundialista: nueva camiseta y amistosos en el llano

La Selección de Bolivia presentó la indumentaria que utilizará en la fase decisiva de marzo y el plantel ya se encuentra concentrado para los partidos de este mes, frente a Panamá y México, buscando llegar con el máximo rodaje futbolístico al duelo clave contra Surinam por el repechaje intercontinental.

Hace 2 Hs

La ilusión de Bolivia por regresar a una Copa del Mundo entra en la recta final. En un evento realizado en Santa Cruz de la Sierra, la Federación Boliviana de Fútbol presentó los diseños que lucirá "La Verde" durante el repechaje de marzo. El seleccionador Óscar Villegas encabezó el lanzamiento de las dos equipaciones: la titular, que mantiene el verde tradicional con detalles que evocan la geografía del país, y la alternativa, de color blanco con vivos rojos y amarillos.

Sin embargo, la preparación no se limita a lo estético, ya que el cuerpo técnico ha diseñado una agenda de alta intensidad para este primer mes de 2026. Con el objetivo de aceitar el funcionamiento fuera de la altura, el seleccionado boliviano disputará dos amistosos en el llano en los próximos días. El primero de ellos tendrá lugar este domingo 18 de enero en Tarija frente a Panamá, mientras que el segundo desafío será en Santa Cruz de la Sierra el 25 de enero ante México. 

Todo este despliegue apunta directamente al 26 de marzo, fecha en la que Bolivia se medirá ante Surinam en Monterrey, en la semifinal del repechaje intercontinental; en caso de avanzar, el equipo del Altiplano deberá jugar una final el 31 de marzo contra Irak. La venta de las nuevas camisetas comenzó con gran éxito, revelando el furor que rodea a esta histórica chance.

