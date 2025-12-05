Cómo se juega el repechaje del Mundial 2026: fechas, formato y cruces para los últimos boletos a la Copa del Mundo

En la Llave A, Italia enfrentará a Irlanda del Norte, mientras que Gales se medirá con Bosnia y Herzegovina. Los ganadores pelearán por el cupo disponible. En la B jugarán Ucrania con Suecia y Polonia ante Albania; la final saldrá de esos dos cruces. En la C se verán Turquía y Rumania, y también Eslovaquia contra Kosovo; el ganador del segundo duelo se enfrentará al vencedor del primero. Finalmente, en la Llave D irán Dinamarca frente a Macedonia del Norte y República Checa ante Irlanda; los ganadores definirán el último pasaje europeo.