Cómo se juega el repechaje del Mundial 2026: fechas, formato y cruces para los últimos boletos a la Copa del Mundo

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y todavía quedan plazas libres para completar el cuadro de 48 participantes. Esta será la primera edición ampliada desde las 32 selecciones tradicionales y, con la expansión, también cambió la forma de clasificar. La FIFA aplicará un sistema distinto para el repechaje, con un formato que combina duelos intercontinentales y una instancia propia en Europa.
Para Conmebol, el cupo quedó en manos de Bolivia, que terminó séptimo en las Eliminatorias y aseguró ese lugar con un triunfo 1 a 0 sobre Brasil, aprovechando además la caída de Venezuela ante Colombia. Ese resultado la posicionó como la representante sudamericana en esta repesca internacional.
El repechaje se disputará entre el 26 y el 31 de marzo de 2026. Participarán seis equipos:
- dos de Concacaf (Jamaica y Surinam)
- uno de Asia (Irak)
- uno de África (República del Congo)
- Bolivia por Sudamérica
- Nueva Caledonia por Oceanía.
Será un minitorneo con semifinales y finales para asignar dos cupos. Irak y Congo avanzarán directamente a la instancia decisiva por mejor lugar en el ranking FIFA, mientras que los demás deberán iniciar desde la fase previa.
El jueves 26 de marzo se jugarán las semifinales. Bolivia enfrentará a Surinam a las 20, mientras que Nueva Caledonia y Jamaica se cruzarán a las 23. Los ganadores se medirán en las finales del martes 31 de marzo: Irak contra Bolivia o Surinam, y República del Congo frente al vencedor de Nueva Caledonia y Jamaica. Quienes triunfen en esa jornada accederán al Mundial.
Europa, en cambio, tendrá su propia repesca. Participarán los doce segundos de cada zona más cuatro seleccionados provenientes de la Nations League que no hayan terminado en los dos primeros lugares: Rumania, Suecia, Irlanda del Norte y Macedonia del Norte. El formato será similar, con semifinales y finales dentro de cada llave para otorgar cuatro lugares adicionales rumbo a Canadá, Estados Unidos y México 2026.
En la Llave A, Italia enfrentará a Irlanda del Norte, mientras que Gales se medirá con Bosnia y Herzegovina. Los ganadores pelearán por el cupo disponible. En la B jugarán Ucrania con Suecia y Polonia ante Albania; la final saldrá de esos dos cruces. En la C se verán Turquía y Rumania, y también Eslovaquia contra Kosovo; el ganador del segundo duelo se enfrentará al vencedor del primero. Finalmente, en la Llave D irán Dinamarca frente a Macedonia del Norte y República Checa ante Irlanda; los ganadores definirán el último pasaje europeo.
Con el calendario definido, marzo será un mes especial para los seleccionados que todavía sueñan con el Mundial. Dos plazas se resolverán en el repechaje intercontinental y cuatro en la repesca europea. Para muchos, será la última oportunidad.