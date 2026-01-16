Secciones
Incendio y explosión en Famaillá: ardió un depósito de garrafas y se activó un amplio operativo

El siniestro ocurrió este mediodía sobre calle Bartolomé Mitre al 900; bomberos y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar.

Hace 2 Hs

Un importante operativo de emergencia se desplegó este mediodía en Famaillá luego de que se registrara un incendio en un depósito donde se almacenan garrafas, ubicado sobre calle Bartolomé Mitre al 900. El episodio generó preocupación en la zona debido al riesgo que implica la presencia de elementos inflamables, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a actuar con rapidez. 

Dotaciones de Bomberos, efectivos policiales y personal especializado trabajan intensamente para controlar la situación y resguardar a la población. De manera preventiva, las autoridades dispusieron el corte del tránsito en los alrededores del lugar, mientras se solicitó a los vecinos y ocasionales transeúntes que eviten circular por el sector y respeten el perímetro de seguridad establecido.

Habitantes de la zona manifestaron su preocupación ante el riesgo de que las llamas se propaguen, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para reducir los peligros. 

De acuerdo con testimonios de vecinos, algunas garrafas habrían “volado” hasta cuatro y cinco cuadras del lugar y se reportarían al menos 10 personas heridas. Se aguarda información oficial para determinar las causas del incendio y evaluar la magnitud de los daños.

