Incendio y explosión en Famaillá: ardió un depósito de garrafas y se activó un amplio operativo

Un importante operativo de emergencia se desplegó este mediodía en Famaillá luego de que se registrara un incendio en un depósito donde se almacenan garrafas, ubicado sobre calle Bartolomé Mitre al 900. El episodio generó preocupación en la zona debido al riesgo que implica la presencia de elementos inflamables, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a actuar con rapidez.