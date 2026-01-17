España busca jóvenes para el campo y apuesta por el acceso a la tierra

España busca rejuvenecer el campo y apuesta por el acceso a la tierra como una de sus principales herramientas. En un contexto de envejecimiento acelerado del sector agrario, el Gobierno anunció nuevas medidas para facilitar que jóvenes agricultores puedan acceder a tierras de cultivo y así incentivar el recambio generacional.
El anuncio fue realizado por el presidente Pedro Sánchez, quien informó la puesta en marcha de una plataforma estatal para centralizar datos sobre tierras agrícolas y liberar parcelas infrautilizadas. En una primera etapa, se evaluarán unas 17.000 parcelas rurales de propiedad estatal con el objetivo de destinarlas a jóvenes que quieran iniciar o consolidar proyectos productivos.
La medida llega en un momento sensible para el sector. Mientras la Unión Europea avanza en la firma del acuerdo comercial con el Mercosur, organizaciones agrarias advierten que la apertura comercial podría afectar los márgenes de ganancia y desincentivar a quienes evalúan dedicarse a la actividad agrícola.
Un campo cada vez más envejecido
Los números reflejan el problema de fondo. En España, casi el 40% de los titulares de explotaciones agrarias tiene más de 65 años, mientras que menos del 9% es menor de 41, según datos oficiales. Se trata de una tendencia que se repite en gran parte de Europa y que pone en riesgo la continuidad del sector a mediano plazo.
Desde el Gobierno sostienen que mejorar el acceso a la tierra es un paso clave para revertir esa situación. Sin embargo, desde las organizaciones rurales advierten que la solución no puede limitarse solo a ese punto.
Más que tierra: los reclamos del sector joven
“El acceso a la tierra es uno de los principales problemas, pero no es el único”, señaló Luis Pérez, representante de jóvenes agricultores de la organización COAG. Entre los obstáculos que enfrentan quienes quieren quedarse en el campo mencionó los bajos rendimientos, la carga burocrática y la incertidumbre comercial, especialmente frente al acuerdo entre la UE y el Mercosur.
En la misma línea, el sindicato UPA respaldó la iniciativa oficial, aunque remarcó que su impacto dependerá de la velocidad de implementación y del financiamiento disponible. Además, reclamó un apoyo sostenido a través de la Política Agrícola Común (PAC), el principal esquema de subsidios del bloque europeo.
Sánchez adelantó que España impulsará que el 10% de los fondos de la PAC se destinen a la renovación generacional, una propuesta que por ahora cuenta con escaso respaldo entre otros gobiernos de la Unión Europea.
La iniciativa oficial pone sobre la mesa un debate clave: cómo lograr que los jóvenes vean en el campo una opción de vida viable. Si bien el acceso a la tierra es un punto de partida, el consenso entre los actores del sector es que sin rentabilidad, estabilidad y reglas claras, el recambio generacional seguirá siendo una cuenta pendiente.