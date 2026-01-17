España busca jóvenes para el campo y apuesta por el acceso a la tierra

Más que tierra: los reclamos del sector joven

“El acceso a la tierra es uno de los principales problemas, pero no es el único”, señaló Luis Pérez, representante de jóvenes agricultores de la organización COAG. Entre los obstáculos que enfrentan quienes quieren quedarse en el campo mencionó los bajos rendimientos, la carga burocrática y la incertidumbre comercial, especialmente frente al acuerdo entre la UE y el Mercosur.