Cuatro de cada 10 jóvenes de España deja su trabajo en menos de un año

Los jóvenes enfrentan un mercado laboral distinto al de generaciones anteriores. En España, cuatro de cada diez integrantes de la Generación Z (entre 18 y 28 años) dejan su trabajo en menos de un año, según el estudio “Claves laborales de la Generación Z: Visión a futuro y dinamismo” de Randstad. Esta cifra supera en 11 puntos la media general y revela que salarios bajos, la falta de flexibilidad y los valores desalineados con la empresa son factores clave en la alta rotación.
No todo depende de la decisión del joven trabajador. El 38% de la Generación Z es despedido antes de cumplir un año en su puesto frente a un promedio del 28%. Además, el 41% abandona voluntariamente su empleo mientras que sólo el 11% espera permanecer indefinidamente en la misma empresa. Esto demuestra que la estabilidad laboral sigue siendo un desafío para los más jóvenes. El informe completo está disponible en el enlace randstad.es/contenidos360/estudios-e-informes/generacion-z/
Motivos para cambiar de trabajo
El salario insuficiente es el principal motivo de abandono: fue señalado por casi el 40% de los encuestados. A esto se suman la falta de flexibilidad horaria (13%) y la desconexión de valores con la empresa (11%). La Generación Z también busca responsabilidad y desarrollo profesional, lo que refleja que no sólo priorizan lo económico, sino también el crecimiento y los desafíos dentro del trabajo.
Los jóvenes se concentran en sectores dinámicos: hostelería (12%), IT y telecomunicaciones (11%) y educación (11%). En cambio, industrias tradicionales como gran consumo, agricultura y ciencias de la vida registran poca presencia de esta generación, lo que evidencia la necesidad de atraer talento joven para asegurar el relevo. Además, sólo el 45% trabaja a tiempo completo y el 25% a tiempo parcial, mientras que el 15% combina varios empleos para mantener independencia o complementar ingresos.
Preferencias laborales
En cuanto al empleo ideal, los jóvenes valoran primero un salario adecuado (36%), seguido de la flexibilidad horaria (15%) y la posibilidad de trabajar desde distintos lugares (14%). También destacan las oportunidades de viajar (10%). Este enfoque combina estabilidad económica con calidad de vida y experiencias profesionales enriquecedoras.
La Generación Z se adapta con naturalidad a la tecnología y la inteligencia artificial. Esta habilidad tecnológica se refleja en sus expectativas: quieren experiencias de aprendizaje en el trabajo que sean ágiles, digitales y prácticas.
El panorama laboral para la Generación Z en España combina oportunidades y desafíos. Alta rotación, salarios bajos y automatización generan incertidumbre, pero también abren la puerta a redefinir el trabajo en el siglo XXI. Para retener talento, las empresas deben ofrecer flexibilidad, desarrollo profesional y una cultura alineada con los valores de los jóvenes.