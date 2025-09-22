Secciones
SociedadActualidad

Cuatro de cada 10 jóvenes de España deja su trabajo en menos de un año

Un estudio de Randstad revela que salarios bajos, falta de flexibilidad y valores desalineados son las principales razones.

GENERACIÓN Z Y TRABAJO. La mitad de los jóvenes españoles cambia de empleo rápido y busca condiciones que combinen salario, flexibilidad y propósito. / PEXELS GENERACIÓN Z Y TRABAJO. La mitad de los jóvenes españoles cambia de empleo rápido y busca condiciones que combinen salario, flexibilidad y propósito. / PEXELS
Hace 1 Hs

Los jóvenes enfrentan un mercado laboral distinto al de generaciones anteriores. En España, cuatro de cada diez integrantes de la Generación Z (entre 18 y 28 años) dejan su trabajo en menos de un año, según el estudio “Claves laborales de la Generación Z: Visión a futuro y dinamismo” de Randstad. Esta cifra supera en 11 puntos la media general y revela que salarios bajos, la falta de flexibilidad y los valores desalineados con la empresa son factores clave en la alta rotación.

No todo depende de la decisión del joven trabajador. El 38% de la Generación Z es despedido antes de cumplir un año en su puesto frente a un promedio del 28%. Además, el 41% abandona voluntariamente su empleo mientras que sólo el 11% espera permanecer indefinidamente en la misma empresa. Esto demuestra que la estabilidad laboral sigue siendo un desafío para los más jóvenes. El informe completo está disponible en el enlace randstad.es/contenidos360/estudios-e-informes/generacion-z/

UN DESAFÍO EMPRESARIAL. El estudio de Randstad detectó las diferentes necesidades laborales de los jóvenes españoles. / CAPTURA DE PANTALLA UN DESAFÍO EMPRESARIAL. El estudio de Randstad detectó las diferentes necesidades laborales de los jóvenes españoles. / CAPTURA DE PANTALLA

Motivos para cambiar de trabajo

El salario insuficiente es el principal motivo de abandono: fue señalado por casi el 40% de los encuestados. A esto se suman la falta de flexibilidad horaria (13%) y la desconexión de valores con la empresa (11%). La Generación Z también busca responsabilidad y desarrollo profesional, lo que refleja que no sólo priorizan lo económico, sino también el crecimiento y los desafíos dentro del trabajo.

Los jóvenes se concentran en sectores dinámicos: hostelería (12%), IT y telecomunicaciones (11%) y educación (11%). En cambio, industrias tradicionales como gran consumo, agricultura y ciencias de la vida registran poca presencia de esta generación, lo que evidencia la necesidad de atraer talento joven para asegurar el relevo. Además, sólo el 45% trabaja a tiempo completo y el 25% a tiempo parcial, mientras que el 15% combina varios empleos para mantener independencia o complementar ingresos.

Preferencias laborales

En cuanto al empleo ideal, los jóvenes valoran primero un salario adecuado (36%), seguido de la flexibilidad horaria (15%) y la posibilidad de trabajar desde distintos lugares (14%). También destacan las oportunidades de viajar (10%). Este enfoque combina estabilidad económica con calidad de vida y experiencias profesionales enriquecedoras.

La Generación Z se adapta con naturalidad a la tecnología y la inteligencia artificial. Esta habilidad tecnológica se refleja en sus expectativas: quieren experiencias de aprendizaje en el trabajo que sean ágiles, digitales y prácticas.

El panorama laboral para la Generación Z en España combina oportunidades y desafíos. Alta rotación, salarios bajos y automatización generan incertidumbre, pero también abren la puerta a redefinir el trabajo en el siglo XXI. Para retener talento, las empresas deben ofrecer flexibilidad, desarrollo profesional y una cultura alineada con los valores de los jóvenes.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas EspañaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Santander becará a latinoamericanos para el curso de innovación e IA en Madrid

Santander becará a latinoamericanos para el curso de innovación e IA en Madrid

Cierra una de las discotecas más antiguas de España y referente de la noche en Toledo

Cierra una de las discotecas más antiguas de España y referente de la noche en Toledo

Ed Sheeran sorprende en La Revuelta con un mensaje para Broncano y una guitarra firmada

Ed Sheeran sorprende en La Revuelta con un mensaje para Broncano y una guitarra firmada

Ed Sheeran sorprende a un pueblo de Murcia con un emotivo mensaje en sus fiestas patronales

Ed Sheeran sorprende a un pueblo de Murcia con un emotivo mensaje en sus fiestas patronales

Iker Jiménez, indignado por los fallos en las pulseras telemáticas contra maltratadores: “Es tremendo, es un escándalo”

Iker Jiménez, indignado por los fallos en las pulseras telemáticas contra maltratadores: “Es tremendo, es un escándalo”

Lo más popular
Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
1

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Espanto y gritos en Villa Carmela: velaban a la persona equivocada
2

Espanto y gritos en Villa Carmela: velaban a la persona equivocada

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central
3

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Desesperada búsqueda del acosador de una joven de Tafí Viejo
4

Desesperada búsqueda del acosador de una joven de Tafí Viejo

La Justicia ordena a PAMI cubrir tratamientos y cuidados urgentes a jubilados tucumanos
5

La Justicia ordena a PAMI cubrir tratamientos y cuidados urgentes a jubilados tucumanos

Fomentan el uso de vehículos eléctricos con baja de impuestos en Tucumán
6

Fomentan el uso de vehículos eléctricos con baja de impuestos en Tucumán

Más Noticias
En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Espanto y gritos en Villa Carmela: velaban a la persona equivocada

Espanto y gritos en Villa Carmela: velaban a la persona equivocada

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

Desesperada búsqueda del acosador de una joven de Tafí Viejo

Desesperada búsqueda del acosador de una joven de Tafí Viejo

Expectativas por el préstamo del Tesoro de EEUU: el gobierno de Milei acelera el apoyo ante la tensión cambiaria

Expectativas por el préstamo del Tesoro de EEUU: el gobierno de Milei acelera el apoyo ante la tensión cambiaria

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: No puedo conformar a las redes sociales

El mensaje de Pusineri tras la victoria de Atlético Tucumán frente a River: "No puedo conformar a las redes sociales"

Las fuerzas del hielo

Las fuerzas del hielo

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

Elecciones Tucumán 2025: qué analizarán Jaldo y el peronismo tras el 26 de octubre

Comentarios