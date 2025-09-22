Cuatro de cada 10 jóvenes de España deja su trabajo en menos de un año

No todo depende de la decisión del joven trabajador. El 38% de la Generación Z es despedido antes de cumplir un año en su puesto frente a un promedio del 28%. Además, el 41% abandona voluntariamente su empleo mientras que sólo el 11% espera permanecer indefinidamente en la misma empresa. Esto demuestra que la estabilidad laboral sigue siendo un desafío para los más jóvenes. El informe completo está disponible en el enlace randstad.es/contenidos360/estudios-e-informes/generacion-z/