Millonarios antes de los 40: quiénes son los jóvenes que hicieron fortuna sin herencias

Hicieron sus fortunas antes de cumplir 40, no heredaron empresas ni apellidos famosos y crecieron al ritmo de la tecnología. La revista Forbes publicó un nuevo ranking con los 10 multimillonarios “self-made” más jóvenes del mundo, una lista que refleja cómo la innovación, la inteligencia artificial y los negocios digitales están redefiniendo el éxito económico.
El informe destaca que la cantidad de multimillonarios menores de 40 años se multiplicó en los últimos años, impulsada por el boom de la IA, las fintech, las criptomonedas y la economía digital. Lejos del modelo tradicional, estas fortunas nacieron de ideas propias, startups y proyectos que escalaron a nivel global.
Los primeros 10 del ranking
El primer puesto lo ocupa Edwin Chen, de 38 años, con un patrimonio estimado en 18.000 millones de dólares. Graduado del MIT, fundó en 2020 la startup de inteligencia artificial Surge AI, especializada en el etiquetado de datos para entrenar modelos de IA. En 2024, su empresa facturó más de 1.200 millones de dólares y sumó clientes como Google y Anthropic.
En segundo lugar aparece Wang Ning (38), creador de Pop Mart, la empresa china que convirtió a los muñecos coleccionables Labubu en un fenómeno global. Su fortuna alcanza los 15.700 millones de dólares.
El podio se completa con los hermanos irlandeses Patrick (37) y John Collison (35), fundadores de la plataforma de pagos online Stripe. La compañía, clave en el comercio digital, está valuada en más de 91.000 millones de dólares y les permitió acumular 10.100 millones a cada uno.
La lista también incluye a Justin Sun (35), uno de los primeros impulsores del ecosistema cripto, con un patrimonio de 8.500 millones de dólares, y al matrimonio australiano formado por Cliff Obrecht (39) Melanie Perkins (38), creadores de Canva, la plataforma de diseño que revolucionó el acceso a herramientas gráficas y hoy vale más de 40.000 millones.
Otro nombre fuerte es Vlad Tenev (38), cofundador de Robinhood, la app que popularizó la inversión sin comisiones, con una fortuna de 6.600 millones de dólares.
El ranking se completa con Cai Haoyu (38), desarrollador del exitoso videojuego Genshin Impact, que generó miles de millones en ventas, y Timur Turlov (38), fundador de Freedom Holding, un grupo financiero que facilita el acceso a los mercados bursátiles de Estados Unidos y Europa.
El ranking de Forbes deja una conclusión clara: el camino al éxito económico ya no pasa solo por industrias tradicionales, sino por la tecnología, la creatividad y la capacidad de escalar ideas en un mundo global. Para una generación joven que emprende en entornos digitales, estos casos funcionan como espejo y también como advertencia: innovar hoy puede cambiarlo todo… y hacerlo rápido.