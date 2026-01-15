Secciones
Mundo

Millonarios antes de los 40: quiénes son los jóvenes que hicieron fortuna sin herencias

Forbes reveló el ranking de los multimillonarios “self-made” del mundo. Las áreas más destacadas son tecnología e inteligencia artificial.

RANING. No son los primeros de la lista pero si destacan por su patrimonio a temprana edad. / STRIPE RANING. No son los primeros de la lista pero si destacan por su patrimonio a temprana edad. / STRIPE
Hace 2 Hs

Hicieron sus fortunas antes de cumplir 40, no heredaron empresas ni apellidos famosos y crecieron al ritmo de la tecnología. La revista Forbes publicó un nuevo ranking con los 10 multimillonarios “self-made” más jóvenes del mundo, una lista que refleja cómo la innovación, la inteligencia artificial y los negocios digitales están redefiniendo el éxito económico.

El informe destaca que la cantidad de multimillonarios menores de 40 años se multiplicó en los últimos años, impulsada por el boom de la IA, las fintech, las criptomonedas y la economía digital. Lejos del modelo tradicional, estas fortunas nacieron de ideas propias, startups y proyectos que escalaron a nivel global.

Los primeros 10 del ranking

El primer puesto lo ocupa Edwin Chen, de 38 años, con un patrimonio estimado en 18.000 millones de dólares. Graduado del MIT, fundó en 2020 la startup de inteligencia artificial Surge AI, especializada en el etiquetado de datos para entrenar modelos de IA. En 2024, su empresa facturó más de 1.200 millones de dólares y sumó clientes como Google y Anthropic.

EDWIN CHEN. Fundador de la startup de inteligencia artificial Surge AI, construyó una fortuna estimada en 18.000 millones de dólares gracias al boom de la IA. / FORBES EDWIN CHEN. Fundador de la startup de inteligencia artificial Surge AI, construyó una fortuna estimada en 18.000 millones de dólares gracias al boom de la IA. / FORBES

En segundo lugar aparece Wang Ning (38), creador de Pop Mart, la empresa china que convirtió a los muñecos coleccionables Labubu en un fenómeno global. Su fortuna alcanza los 15.700 millones de dólares.

WANG NING. Creador y CEO de Pop Mart, el empresario chino transformó una marca de juguetes en un fenómeno global con una valuación millonaria. / X WANG NING. Creador y CEO de Pop Mart, el empresario chino transformó una marca de juguetes en un fenómeno global con una valuación millonaria. / X

El podio se completa con los hermanos irlandeses Patrick (37) y John Collison (35), fundadores de la plataforma de pagos online Stripe. La compañía, clave en el comercio digital, está valuada en más de 91.000 millones de dólares y les permitió acumular 10.100 millones a cada uno.

La lista también incluye a Justin Sun (35), uno de los primeros impulsores del ecosistema cripto, con un patrimonio de 8.500 millones de dólares, y al matrimonio australiano formado por Cliff Obrecht (39) Melanie Perkins (38), creadores de Canva, la plataforma de diseño que revolucionó el acceso a herramientas gráficas y hoy vale más de 40.000 millones.

JUSTIN SUN. Pionero del universo cripto, fue uno de los primeros en apostar por Bitcoin y hoy lidera un imperio digital valuado en miles de millones. / X JUSTIN SUN. Pionero del universo cripto, fue uno de los primeros en apostar por Bitcoin y hoy lidera un imperio digital valuado en miles de millones. / X
PAREJA MILLONARIA. Melanie Perkins y Cliff Obrecht, el matrimonio australiano que cofundó Canva. / FACEBOOK PAREJA MILLONARIA. Melanie Perkins y Cliff Obrecht, el matrimonio australiano que cofundó Canva. / FACEBOOK

Otro nombre fuerte es Vlad Tenev (38), cofundador de Robinhood, la app que popularizó la inversión sin comisiones, con una fortuna de 6.600 millones de dólares.

VLAD TENEV. Cofundador y CEO de Robinhood, impulsó la inversión sin comisiones y acercó Wall Street a millones de jóvenes. / MIT VLAD TENEV. Cofundador y CEO de Robinhood, impulsó la inversión sin comisiones y acercó Wall Street a millones de jóvenes. / MIT

El ranking se completa con Cai Haoyu (38), desarrollador del exitoso videojuego Genshin Impact, que generó miles de millones en ventas, y Timur Turlov (38), fundador de Freedom Holding, un grupo financiero que facilita el acceso a los mercados bursátiles de Estados Unidos y Europa.

CAI HAYOU. Desarrollador de videojuegos y referente de la industria gamer, fue clave en el éxito mundial de Genshin Impact. / FACEBOOK CAI HAYOU. Desarrollador de videojuegos y referente de la industria gamer, fue clave en el éxito mundial de Genshin Impact. / FACEBOOK
TIMUR TURLOV. Fundador de Freedom Holding, construyó un gigante financiero que conecta a inversores de Europa del Este con los mercados globales. / X TIMUR TURLOV. Fundador de Freedom Holding, construyó un gigante financiero que conecta a inversores de Europa del Este con los mercados globales. / X

El ranking de Forbes deja una conclusión clara: el camino al éxito económico ya no pasa solo por industrias tradicionales, sino por la tecnología, la creatividad y la capacidad de escalar ideas en un mundo global. Para una generación joven que emprende en entornos digitales, estos casos funcionan como espejo y también como advertencia: innovar hoy puede cambiarlo todo… y hacerlo rápido.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Revista ForbesJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Adiós a las caóticas bandejas de entrada: la Inteligencia Artificial se hace cargo de ordenar tu Gmail

Adiós a las caóticas bandejas de entrada: la Inteligencia Artificial se hace cargo de ordenar tu Gmail

Jóvenes migrantes en España: más permisos de residencia y mayor acceso al trabajo

Jóvenes migrantes en España: más permisos de residencia y mayor acceso al trabajo

Conocé el río argentino que es uno de los más cortos y espectaculares del mundo

Conocé el río argentino que es uno de los más cortos y espectaculares del mundo

Trabajo en Argentina: estos son los puestos con más salida laboral en 2026

Trabajo en Argentina: estos son los puestos con más salida laboral en 2026

Cómo están las rutas en Salta tras el temporal: los tramos afectados y trabajos en las rutas nacionales 68 y 40

Cómo están las rutas en Salta tras el temporal: los tramos afectados y trabajos en las rutas nacionales 68 y 40

Lo más popular
Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos
1

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables
2

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?
3

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas
4

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas
5

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

El humor social: ¿Cuál es la percepción sobre el rumbo económico?
6

El humor social: ¿Cuál es la percepción sobre el rumbo económico?

Más Noticias
¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

¿Qué pasará con los precios de los celulares a partir de este 15 de enero?

Atlético Tucumán se mide con Progreso de Uruguay en la Serie Río de la Plata: hora, TV y posible formación

Atlético Tucumán se mide con Progreso de Uruguay en la Serie Río de la Plata: hora, TV y posible formación

Dinamarca confirmó que la ambición de Estados Unidos de tomar Groenlandia sigue intacta

Dinamarca confirmó que la ambición de Estados Unidos de tomar Groenlandia "sigue intacta"

Irán reabrió su espacio aéreo tras casi cinco horas de cierre y crece la tensión con EEUU

Irán reabrió su espacio aéreo tras casi cinco horas de cierre y crece la tensión con EEUU

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Tucumán amaneció despejado, pero rige una alerta por tormentas

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Temporal en Tucumán: un auto aplastado, 48 árboles caídos y calles anegadas

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Estafa millonaria: compraron tres vehículos con cheques sin fondos

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

Comentarios