La CGT prepara un estratégico plan para frenar la reforma laboral del gobierno de Milei

La estrategia política de la central obrera apunta al diálogo con gobernadores peronistas como Osvaldo Jaldo, quien expresó su aval a la "modernización" del régimen de trabajo, o Raúl Jalil, de Catamarca. Por otro lado, pretende buscar el apoyo de gobernadores no peronistas, con especial atención en los referentes de Provincias Unidas.