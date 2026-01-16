La CGT prepara un estratégico plan para frenar la reforma laboral del gobierno de Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) prepara un plan estratégico para restar apoyo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei.
En la central obrera sostienen que la iniciativa no alcanzará los votos necesarios para avanzar en el Congreso nacional, ya que, según plantean, no se enfoca en mejorar los procesos de contratación, sino en facilitar los mecanismos de despidos y flexibilizar las condiciones laborales.
Uno de los planes previstos es una gira por las provincias con el fin de buscar consenso en el rechazo de la reforma. El recorrido estaría a cargo de Jorge Sola y Cristián Jerónimo, dos de los tres cosecretarios generales de la central, según informa diario “Ámbito”.
Sin embargo, el tiempo es corto, por lo tanto las reuniones podrían hacerse la semana siguiente mediante videollamadas con gobernadores oficialistas y opositores.
Al mismo tiempo, la CGT mantiene conversaciones con sus delegaciones regionales para definir medidas de fuerza, entre ellas movilizaciones y hasta la convocatoria a un paro general, en caso de que las negociaciones no prosperen. “Si no somos escuchados, vamos a reaccionar con las herramientas que tenemos”, advirtió Cristian Jerónimo.
La estrategia política de la central obrera apunta al diálogo con gobernadores peronistas como Osvaldo Jaldo, quien expresó su aval a la "modernización" del régimen de trabajo, o Raúl Jalil, de Catamarca. Por otro lado, pretende buscar el apoyo de gobernadores no peronistas, con especial atención en los referentes de Provincias Unidas.