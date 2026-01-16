Secciones
Política

La CGT prepara un estratégico plan para frenar la reforma laboral del gobierno de Milei

La central obrera mira hacia las provincias y busca el consenso con gobernadores para rechazar el proyecto de ley que impulsa la administración libertaria.

Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Foto tomada de perfil.com Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Foto tomada de perfil.com
Hace 3 Hs

La Confederación General del Trabajo (CGT) prepara un plan estratégico para restar apoyo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei

En la central obrera sostienen que la iniciativa no alcanzará los votos necesarios para avanzar en el Congreso nacional, ya que, según plantean, no se enfoca en mejorar los procesos de contratación, sino en facilitar los mecanismos de despidos y flexibilizar las condiciones laborales.

Reforma laboral: el Gobierno de Javier Milei analiza un alivio fiscal para ganar votos

Reforma laboral: el Gobierno de Javier Milei analiza un alivio fiscal para ganar votos

Uno de los planes previstos es una gira por las provincias con el fin de buscar consenso en el rechazo de la reforma. El recorrido estaría a cargo de Jorge Sola y Cristián Jerónimo, dos de los tres cosecretarios generales de la central, según informa diario “Ámbito”. 

Sin embargo, el tiempo es corto, por lo tanto las reuniones podrían hacerse la semana siguiente mediante videollamadas con gobernadores oficialistas y opositores.

Al mismo tiempo, la CGT mantiene conversaciones con sus delegaciones regionales para definir medidas de fuerza, entre ellas movilizaciones y hasta la convocatoria a un paro general, en caso de que las negociaciones no prosperen. “Si no somos escuchados, vamos a reaccionar con las herramientas que tenemos”, advirtió Cristian Jerónimo.

Agenda legislativa: apoyos y concesiones por la Reforma Laboral

Agenda legislativa: apoyos y concesiones por la Reforma Laboral

La estrategia política de la central obrera apunta al diálogo con gobernadores peronistas como Osvaldo Jaldo, quien expresó su aval a la "modernización" del régimen de trabajo, o Raúl Jalil, de Catamarca. Por otro lado, pretende buscar el apoyo de gobernadores no peronistas, con especial atención en los referentes de Provincias Unidas.

Temas Osvaldo JaldoConfederación General del TrabajoNoArgentinaCongreso NacionalJavier MileiRaúl Jalil (Catamarca)Confederación General del Trabajo CGT
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar
1

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia
2

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

El lunes será presentado: Guillermo Bebe Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional
3

"El lunes será presentado": Guillermo "Bebe" Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas
4

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día
5

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?
6

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Más Noticias
Juan Soler: “La gente que habita la Casa de Gobierno en Tucumán solo lleva recursos para sus propias casas”

Juan Soler: “La gente que habita la Casa de Gobierno en Tucumán solo lleva recursos para sus propias casas”

El lunes será presentado: Guillermo Bebe Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional

"El lunes será presentado": Guillermo "Bebe" Acosta ya definió su futuro y jugará la Primera Nacional

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Reforma laboral: el Gobierno de Javier Milei analiza un alivio fiscal para ganar votos

Reforma laboral: el Gobierno de Javier Milei analiza un alivio fiscal para ganar votos

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Comentarios