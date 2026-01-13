Agenda legislativa: apoyos y concesiones por la Reforma Laboral

Posibles cambios

En cuanto a los puntos que incluye el proyecto de “modernización laboral”, desde el oficialismo admitirían liberar las cuotas solidarias y eliminar los artículos que restringen el pago de estos aportes compulsivos que, acordados en convenios colectivos, financian a los sindicatos. Según consignó Infobae, se trata de uno de los puntos que más inquietan a la dirigencia gremial, y en La Libertad Avanza habría predisposición a encontrar una fórmula para que el esquema se mantenga, en lo esencial, sin grandes modificaciones.