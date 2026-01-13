Agenda legislativa: apoyos y concesiones por la Reforma Laboral

En Balcarce 50 señalaron que el ministro del Interior, Diego Santilli, diagramó la agenda de la semana con un objetivo definido: destrabar respaldos y consolidar un nuevo triunfo parlamentario para el oficialismo con la aprobación de la Reforma Laboral. En ese marco, tiene previsto viajar a tres provincias antes del jueves y recibir en su despacho de la Casa Rosada a un gobernador.
Santilli inició ayer su recorrido en Chaco, donde mantuvo un encuentro con el gobernador Leandro Zdero, uno de los aliados del Gobierno nacional. La visita apuntó a fortalecer las negociaciones que La Libertad Avanza mantiene con mandatarios provinciales y bloques dialoguistas, con la mira puesta en que el proyecto de modernización laboral logre sanción en febrero.
Tras la reunión, Zdero dejó la definición que Santilli buscaba escuchar un respaldo a la iniciativa oficial, y lo consiguió. “Esta reforma es una herramienta central para recuperar competitividad y generar empleo formal. Permite adecuar normas pensadas para otra realidad productiva”, afirmó. El gobernador chaqueño también destacó uno de los ejes centrales del proyecto: la reducción de las contribuciones patronales. “Pasar de un 18 o 20 a un 5% significa una posibilidad concreta de tomar nuevos trabajadores y sostener los empleos existentes”, sostuvo. Y añadió: “necesitamos reglas que acompañen a quienes quieren invertir y producir, incorporando flexibilidad y modernización”.
Hoy, el ministro del Interior regresará a la Ciudad de Buenos Aires para recibir en la Casa Rosada al gobernador pampeano Sergio Ziliotto. El mandatario peronista es uno de los dirigentes provinciales que, pese a las diferencias con la gestión libertaria, mantiene canales de diálogo abiertos con el oficialismo. Su última visita al Ejecutivo fue en diciembre y contó también con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
A mitad de semana, mañana, Santilli interrumpirá su agenda vinculada a la reforma laboral para viajar a la Patagonia junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. De acuerdo a fuentes al tanto de su cronograma, recorrerán las zonas afectadas por los incendios.
Tras ese viaje, el jueves el ministro se trasladará a Mendoza, donde se reunirá con el gobernador Alfredo Cornejo, otro de los mandatarios provinciales que mantiene una relación fluida con la Casa Rosada.
Las recorridas de Santilli continuarán durante todo enero, a la espera de que el presidente Javier Milei convoque a sesiones extraordinarias. Si bien los gobernadores dialoguistas se muestran dispuestos a acompañar la iniciativa, analizan con atención la letra chica del proyecto para preservar el equilibrio entre los derechos de los trabajadores y el sector privado.
Posibles cambios
En cuanto a los puntos que incluye el proyecto de “modernización laboral”, desde el oficialismo admitirían liberar las cuotas solidarias y eliminar los artículos que restringen el pago de estos aportes compulsivos que, acordados en convenios colectivos, financian a los sindicatos. Según consignó Infobae, se trata de uno de los puntos que más inquietan a la dirigencia gremial, y en La Libertad Avanza habría predisposición a encontrar una fórmula para que el esquema se mantenga, en lo esencial, sin grandes modificaciones.
Sin embargo, algunos referentes del oficialismo deslizan que la estrategia de Patricia Bullrich sería “demostrarle a la sociedad que lo que exige la CGT es solo en beneficio del poder sindical y no de los trabajadores”.
En paralelo, el Gobierno estaría dispuesto a conceder a la CGT una reglamentación más flexible del derecho de huelga en sectores sensibles como el transporte, la educación y la salud. En ese sentido, se impondría la postura del ala dialoguista del oficialismo de eliminar los porcentajes fijos de servicios mínimos -75% y 50%- y dejar que los sindicatos se autorregulen. En caso contrario, la Comisión de Garantías de la Secretaría de Trabajo podría fijar porcentajes orientativos de servicios mínimos.
Evaluaciones optimistas
1- La mesa política del Gobierno se reunirá este viernes para pulir detalles del texto y afinar estrategias.
2- En la Casa Rosada evalúan incorporar algún cambio, pero no aceptar modificaciones sustanciales.
3- Con un posteo en X, Patricia Bullrich se mostró optimista y anticipó que el 11 de febrero el Congreso aprobaría el proyecto