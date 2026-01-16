Reforma laboral: el Gobierno de Javier Milei analiza un alivio fiscal para ganar votos

La administración de Javier Milei reactivó su maquinaria política con una prioridad absoluta: asegurar los apoyos legislativos necesarios para la aprobación de la reforma laboral. En este escenario, el Poder Ejecutivo ha iniciado una ronda de negociaciones con los gobernadores de la denominada “oposición dialoguista”, buscando limar asperezas sobre puntos impositivos que condicionan el respaldo de las provincias en el Congreso.
El ministro del Interior, Diego Santilli, encabezó esta semana una gira federal que lo llevó primero a Mendoza, para reunirse con Alfredo Cornejo, y luego a San Juan, donde mantuvo un encuentro con Marcelo Orrego. Si bien ambos mandatarios provinciales coinciden en la necesidad de modernizar el mercado de trabajo para generar empleo y previsibilidad, han planteado serias advertencias sobre el impacto que la ley, tal como está redactada, tendría sobre sus arcas públicas.
El eje del conflicto radica en la modificación de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades. El proyecto oficialista propone una reducción del 30% al 27% para el Tramo 2, y del 35% al 31,5% para el Tramo 3. Al ser Ganancias un impuesto coparticipable, cualquier baja en la recaudación implica automáticamente un menor flujo de fondos hacia las provincias, lo que ha encendido las alarmas en los ministerios de hacienda regional.
Según cálculos que manejan los gobernadores, este beneficio fiscal se concentraría en apenas 144 grandes empresas, pero le costaría al Estado —y por ende a las provincias— cerca del 0,3% del PBI. Ante este panorama, Mendoza ha liderado un reclamo para que la Nación costee temporalmente esta rebaja, sugiriendo que el Gobierno central asuma el costo impositivo durante 2026 y que el impacto pleno para las provincias se posponga para 2027 o 2028.
Pese a las diferencias económicas, el clima político parece ser de colaboración. El gobernador Cornejo manifestó su apoyo conceptual a la reforma, argumentando que bajar impuestos es clave para que la economía crezca y el Estado pueda sostener sus políticas esenciales a largo plazo. Por su parte, Santilli se mostró optimista tras las reuniones, afirmando que es difícil encontrar a un mandatario provincial que se oponga a la modernización laboral en el contexto actual del país.
Sin embargo, cualquier decisión que implique ceder recursos fiscales debe pasar por el filtro más riguroso del Gobierno: la Mesa Política y el Ministerio de Economía. Hoy se llevará a cabo un cónclave clave en Casa Rosada, encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde se analizarán las propuestas de compensación para los gobernadores antes de elevarlas a la consideración final del presidente Javier Milei.
Rechazo
El secretario general de la CGT, Jorge Sola, salió al cruce de la reforma laboral que impulsa el gobierno.
El dirigente sindical anticipó que la central obrera intentará frenar el avance del proyecto si se mantiene el texto actual, al considerar que vulnera derechos laborales básicos y contradice la Constitución Nacional. “Vamos a tratar que no se trate en estas condiciones”, advirtió.