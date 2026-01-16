Reforma laboral: el Gobierno de Javier Milei analiza un alivio fiscal para ganar votos

El eje del conflicto radica en la modificación de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades. El proyecto oficialista propone una reducción del 30% al 27% para el Tramo 2, y del 35% al 31,5% para el Tramo 3. Al ser Ganancias un impuesto coparticipable, cualquier baja en la recaudación implica automáticamente un menor flujo de fondos hacia las provincias, lo que ha encendido las alarmas en los ministerios de hacienda regional.