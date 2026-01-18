Secciones
El juego de playa ideal para que los chicos gasten energía y se diviertan

Sin pantallas ni juguetes costosos, esta propuesta clásica se adapta a la costa y estimula el movimiento, la imaginación y el trabajo en equipo durante una jornada al aire libre.

Hace 14 Hs

Pasar el día junto al mar es uno de los planes favoritos de las familias durante el verano. El amplio espacio que se extiende entre la arena y el agua se convierte en el escenario perfecto para que los más chicos se muevan, jueguen y compartan tiempo al aire libre mientras liberan energía.

Cuando la idea es mantenerlos entretenidos sin recurrir a tecnología ni a juguetes caros, existen alternativas simples que siguen funcionando generación tras generación. Una de ellas combina imaginación, desafíos y cooperación, logrando captar la atención de los niños de manera sostenida y divertida.

Búsqueda del tesoro

La búsqueda del tesoro es un clásico que se adapta de forma ideal a la playa. El juego consiste en esconder un objeto especial, que será el tesoro, y guiar a los chicos mediante pistas hasta encontrarlo. El premio puede ser simbólico o algo para disfrutar al final de la actividad, como un helado o una merienda compartida.

Para organizarla, una persona adulta asume el rol de coordinador. Su tarea es definir el recorrido, pensar las consignas y elegir los lugares donde se ocultarán las pistas. Los materiales necesarios son mínimos: un objeto que funcione como tesoro, hojas y un lápiz para escribir los mensajes. Además, se puede sumar una temática que potencie la imaginación, como piratas, exploradores o animales marinos.

Las pistas pueden presentarse de distintas maneras. Algunas se escriben en papel y se esconden bajo la arena o detrás de una piedra, mientras que otras pueden armarse con elementos propios del entorno, como dibujos con piedritas o marcas sobre la arena. Esta dinámica fomenta el trabajo en equipo, ya que los chicos suelen organizarse para interpretar las pistas y decidir juntos cuál será el próximo paso.

Otro de sus grandes beneficios es la flexibilidad. El juego se adapta fácilmente a distintas edades, ya que las consignas pueden ser más simples o más complejas según el grupo. También es posible sumar pruebas físicas, como correr, saltar o buscar objetos específicos, para mantener el interés y promover el movimiento constante.

Con pocos elementos y mucha creatividad, la búsqueda del tesoro se convierte en una de las mejores opciones para disfrutar la playa y lograr que los chicos se diviertan sin pantallas, mientras juegan, imaginan y se mantienen activos.

