El juego de playa ideal para que los chicos gasten energía y se diviertan

Las pistas pueden presentarse de distintas maneras. Algunas se escriben en papel y se esconden bajo la arena o detrás de una piedra, mientras que otras pueden armarse con elementos propios del entorno, como dibujos con piedritas o marcas sobre la arena. Esta dinámica fomenta el trabajo en equipo, ya que los chicos suelen organizarse para interpretar las pistas y decidir juntos cuál será el próximo paso.