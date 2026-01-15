Secciones
El verano se llena de cultura en la ciudad con nuevos circuitos y espectáculos gratuitos

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán actualizó horarios, retomó paseos turísticos y sumó espectáculos gratuitos para que vecinos y visitantes disfruten la segunda quincena de enero.

ACTIVIDADES. Bus Turístico nocturno, una forma original para conocer la historia de San Miguel de Tucumán ACTIVIDADES. Bus Turístico nocturno, una forma original para conocer la historia de San Miguel de Tucumán / ARCHIVO
Hace 2 Hs

San Miguel de Tucumán abrió una nueva tanda de actividades para quienes pasan enero en la capital. Con horarios extendidos, paseos turísticos y espectáculos gratuitos al aire libre, la Municipalidad busca ofrecer opciones accesibles para turistas, familias y quienes eligieron quedarse en la ciudad durante el verano.

Uno de los grandes regresos es el Bus Turístico SMT, una de las propuestas más consultadas por quienes buscan descubrir rincones históricos sin gastar de más. También vuelve el paseo nocturno por el Museo Escultórico a Cielo Abierto del Parque 9 de Julio, una experiencia que mezcla arte, patrimonio y caminatas bajo el cielo de verano.

A esto se suma la actualización de horarios en museos municipales, las caminatas guiadas por el casco histórico, el ciclo de teatro gratuito en el Parque El Provincial, espectáculos de folclore frente a la Casa Histórica y la inscripción abierta a los talleres culturales de verano.

Paseo nocturno por el Museo Escultórico

El recorrido se realiza los viernes de enero y febrero, a las 20 h, con salida desde Laprida primera cuadra, frente a Plaza Independencia. 

El traslado se hace en el Bus Turístico SMT y las inscripciones están disponibles en el enlace oficial (linktr.ee/busturisticosmt).

Bus Turístico SMT

En su versión de verano, el bus recorre puntos históricos y culturales los sábados y domingos, a las 19 h, también desde Laprida al 0. 

Las inscripciones se gestionan online.

Caminatas guiadas por el Casco Histórico tucumano

Retoman su horario habitual desde la segunda quincena de enero: viernes y sábados a las 9.30, con salida desde la Oficina de Información Turística (Congreso 100). 

Incluye museos, iglesias, la Plaza Independencia y una parada final en el Jockey Club.

Museos municipales con nuevos horarios

Durante enero y febrero abren de lunes a viernes de 9 a 12.30 y fines de semana de 10 a 13 y 16 a 20, con entrada gratuita.

Danza, teatro y talleres culturales

Los viernes y sábados, a las 20 h, la explanada de la Casa Histórica se llena de folclore a cargo del Ballet Sol Naciente.

Los miércoles, el Parque El Provincial ofrece funciones gratuitas de teatro, circo y títeres para disfrutar al aire libre.

Además, los centros culturales municipales mantienen abiertas las inscripciones a talleres de verano en diversas disciplinas. 

Se puede obtener más información sobre las actividades y los talles en el Instagram oficial de la Municipalidad: @cultura.smt

