El verano se llena de cultura en la ciudad con nuevos circuitos y espectáculos gratuitos

Uno de los grandes regresos es el Bus Turístico SMT, una de las propuestas más consultadas por quienes buscan descubrir rincones históricos sin gastar de más. También vuelve el paseo nocturno por el Museo Escultórico a Cielo Abierto del Parque 9 de Julio, una experiencia que mezcla arte, patrimonio y caminatas bajo el cielo de verano.