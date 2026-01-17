¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

Disponible ya en la Argentina, este modelo permite preparar una amplia variedad de comidas: desde pizzas crocantes y carnes asadas hasta frutas deshidratadas y alimentos fritos sin aceite. Todo se logra con resultados de nivel profesional y con un ahorro de hasta la mitad del tiempo de cocción habitual, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan practicidad sin resignar calidad ni equilibrio en la alimentación.