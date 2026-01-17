Secciones
¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

Se presenta como una alternativa multifunción que combina practicidad, eficiencia y resultados profesionales.

Hace 3 Hs

Un nuevo electrodoméstico busca transformar la manera tradicional de cocinar en casa. La marca HDC lanzó el horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK, un dispositivo multifunción que integra en un solo equipo las prestaciones de una freidora de aire, un horno tradicional y un deshidratador, con alta potencia y un diseño moderno pensado para optimizar espacio y tiempo.

Disponible ya en la Argentina, este modelo permite preparar una amplia variedad de comidas: desde pizzas crocantes y carnes asadas hasta frutas deshidratadas y alimentos fritos sin aceite. Todo se logra con resultados de nivel profesional y con un ahorro de hasta la mitad del tiempo de cocción habitual, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan practicidad sin resignar calidad ni equilibrio en la alimentación.

El horno smart HAF-SO30LBK cuenta con una potencia de 1800 W y una capacidad interior de 30 litros. Está diseñado para cocinar sin grasa adicional y con máxima eficiencia energética. Entre sus principales ventajas se destaca su versatilidad: permite freír, hornear, asar, deshidratar y realizar múltiples preparaciones desde una gran pantalla táctil intuitiva.

El equipo incorpora 18 programas automáticos preestablecidos y ofrece la posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción de manera simultánea, una función pensada para lograr resultados precisos y homogéneos. Además, su sistema de convección distribuye el calor de forma uniforme, logrando alimentos crujientes por fuera y tiernos por dentro, incluso en recetas caseras.

Otro punto fuerte es su puerta de cinco capas con doble vidrio, que garantiza un alto rendimiento energético y permite controlar visualmente el proceso de cocción sin perder calor.

¿Ya fue la freidora de aire? El nuevo electrodoméstico que cocina de múltiples formas

Características principales

Entre sus especificaciones técnicas más relevantes se encuentran:

- Potencia: 1800 W

- Capacidad interior: 30 litros

- Temperatura ajustable: de 30 °C a 230 °C

- Temporizador: hasta 12 horas, especialmente en la función deshidratar

- Pantalla táctil de gran tamaño con 18 modos de cocción preestablecidos

- Puerta de cinco capas con doble vidrio para mayor ahorro energético

- Sistema de cocción por convección

- Funciones de apagado automático y protección contra sobrecalentamiento

- Posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción

- Accesorios incluidos: rejilla para hornear, bandeja antiadherente, bandeja galvanizada, asadera para pizzas, canasta para freír y manipulador de bandeja

Gracias a esta amplia variedad de funciones, el horno inteligente de HDC puede reemplazar varios electrodomésticos tradicionales, ayudando a reducir el consumo energético, el tiempo de preparación y el espacio ocupado en la cocina.

Se comercializa actualmente en la Argentina a un precio aproximado de $306.900, tanto en casas de electrodomésticos como en marketplaces online.

