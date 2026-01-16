“Operativo Vernano 2026”: el Gobierno reforzó la seguridad en las villas turísticas durante el fin de semana

El vicegobernador detalló que el lanzamiento del operativo se realizó en los principales centros turísticos, entre ellos Tafí del Valle, El Cadillal y San Pedro, de forma simultánea con el resto de las jurisdicciones. En ese sentido, remarcó el esfuerzo del Estado para reforzar los servicios esenciales. “Como Estado, hemos puesto los servicios a disposición de la gente y hemos maximizado el esfuerzo para que haya seguridad y salud en cada uno de los espacios que quieran visitar los tucumanos y quienes nos visitan de afuera”, afirmó.