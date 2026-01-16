“Operativo Vernano 2026”: el Gobierno reforzó la seguridad en las villas turísticas durante el fin de semana

Con el objetivo de garantizar seguridad y tranquilidad a quienes eligieron destinos turísticos tucumanos durante la temporada estival, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, se refirió este viernes al alcance del Operativo Verano 2026, que se puso en marcha de manera simultánea en toda la provincia.
Según explicó, el dispositivo fue planificado con una mirada federal y coordinada, abarcando cada una de las jurisdicciones del territorio provincial. “Hemos desplegado a lo largo de toda la provincia, en cada una de las jurisdicciones, el Operativo Verano 2026, un dispositivo de seguridad que se replica en todos los puntos del territorio”, expresó.
El vicegobernador detalló que el lanzamiento del operativo se realizó en los principales centros turísticos, entre ellos Tafí del Valle, El Cadillal y San Pedro, de forma simultánea con el resto de las jurisdicciones. En ese sentido, remarcó el esfuerzo del Estado para reforzar los servicios esenciales. “Como Estado, hemos puesto los servicios a disposición de la gente y hemos maximizado el esfuerzo para que haya seguridad y salud en cada uno de los espacios que quieran visitar los tucumanos y quienes nos visitan de afuera”, afirmó.
Acevedo también aclaró la importancia de la prevención y del uso responsable de los espacios públicos, al tiempo que convocó a disfrutar de las vacaciones con conciencia. “Disfruten las vacaciones, pero háganlo con responsabilidad, ya que las vacaciones son para gozar y disfrutar, no para que haya excesos”, señaló.
Por último, llamó a la colaboración ciudadana para lograr un verano seguro y ordenado en toda la provincia. “Desde el Estado pusimos los elementos que hacían falta y que entendemos podemos brindar a la sociedad. La sociedad tiene que colaborar un poquito, respetando las normas y haciendo que estas vacaciones sean realmente felices para todos”, concluyó.