Vacaciones de verano: así será la seguridad en Tafí del Valle durante

El gobernador Osvaldo Jaldo visitó Tafí del Valle donde lanzó el Operativo de Seguridad Verano 2026 de la Policía de Tucumán. Además entregó un vehículo utilitario para el Área de Discapacidad, que fortalecerá las políticas de inclusión y asistencia que brinda el municipio. El mandatario destacó la importancia de la seguridad y de la propiedad privada y expresó: “queremos un crecimiento planificado y organizado, donde se respete la propiedad privada y del Estado”.