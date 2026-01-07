Vacaciones de verano: así será la seguridad en Tafí del Valle durante

El gobernador Osvaldo Jaldo visitó Tafí del Valle donde lanzó el Operativo de Seguridad Verano 2026 de la Policía de Tucumán. Además entregó un vehículo utilitario para el Área de Discapacidad, que fortalecerá las políticas de inclusión y asistencia que brinda el municipio. El mandatario destacó la importancia de la seguridad y de la propiedad privada y expresó: “queremos un crecimiento planificado y organizado, donde se respete la propiedad privada y del Estado”.
En ese sentido, subrayó el compromiso del Gobierno provincial con el turismo y con la comunidad local. “Venimos a apoyar a todos para que pasen unas felices vacaciones. Queremos brindar tranquilidad, atención de salud y seguridad, y un crecimiento sostenido de Tafí del Valle, trabajando juntos Estado, municipio y vecinos”, sostuvo.
En su recorrida por los Valles, Jaldo estuvo acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo, quien afirmó: “tanto quienes viven en Tafí del Valle como quienes nos visitan pueden estar tranquilos: sus vidas y sus bienes están cuidados gracias a la decisión del Gobernador y al trabajo coordinado del Ministerio de Seguridad, la Policía y el municipio”.
“Nosotros, como Estado, nos hacemos cargo de la seguridad y de la salud. Solo falta el compromiso de los vecinos, de los comerciantes y de quienes visitan Tafí del Valle para que podamos disfrutar de una temporada fantástica”, agregó.
El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, por su parte, resaltó: “la seguridad es primordial para que los comerciantes puedan sentirse realizados y para que los turistas disfruten sus vacaciones tranquilos, seguros y con todos los servicios”.
El funcionario detalló los refuerzos en recursos humanos e infraestructura. “Hay alrededor de 100 efectivos adicionales, más móviles para recorridos y controles en rutas. Además, continúa el Operativo Lapacho con todos sus efectivos y refuerzos”, indicó.
Sobre prevención de accidentes, afirmó que tendrán tolerancia cero al alcohol al volante. “Quien maneje no debe consumir alcohol, para disfrutar y volver a casa sano y seguro”, enfatizó.