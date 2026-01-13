Secciones
Acevedo marcó límites a la actualización de la ley laboral y defendió los derechos adquiridos

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo afirmó que la normativa vigente necesita adaptarse a los cambios sociales y productivos de los últimos años, sin afectar las conquistas de los trabajadores.

Hace 3 Hs

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, se refirió este martes al proyecto de ley de reforma laboral que será tratado en el Senado de la Nación. Ante la prensa, expresó su postura sobre la necesidad de modernizar el marco normativo vigente, con reglas claras y previsibilidad para trabajadores y empleadores.

“Hay distintas posturas, solo que en mi opinión personal sí me preocupa, porque que hay que actualizar la ley, hay que ajustarla de alguna manera, porque la ley que tenemos de contrato de trabajo es una ley intuitiva que se hizo hace muchos años y que ha dejado de beneficiar a los trabajadores, entonces creo que sí tenemos que actualizar alguna cosa”, dijo.

En relación con la seguridad jurídica, remarcó la importancia de establecer criterios claros hacia el futuro. “Sostengo desde el primer momento que sean claras las reglas de juego, que si se establece algo sea desde aquí para adelante”.

Finalmente, puso el foco en la protección de los derechos laborales ya vigentes. “Los derechos adquiridos de los trabajadores no deben ser cercenados lo mismo, que se preserven, porque son las condiciones en que asumieron tanto empleado como empleador en su momento”, y aclaró la necesidad de que cualquier actualización normativa respete los consensos y garantías construidos.

