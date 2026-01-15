Acevedo habló sobre los últimos homicidios y pidió responsabilidad política: "Se están dando pasos avanzados"

Al referirse al contexto que motivó la convocatoria, Acevedo explicó que los recientes episodios generaron preocupación social y una respuesta activa del Estado. En ese marco, expresó: “Sabemos que han acontecido en estos últimos días algunos hechos que han preocupado a la sociedad tucumana y también a nosotros. Pero a nosotros no tan solo nos preocupa, sino que nos tenemos que ocupar de ese tema”.