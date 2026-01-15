Acevedo habló sobre los últimos homicidios y pidió responsabilidad política: "Se están dando pasos avanzados"

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, se reunió en Casa de Gobierno con autoridades del área de Seguridad para analizar el avance de las investigaciones por homicidios ocurridos en los últimos días en distintos puntos de la provincia.
Del encuentro participaron el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y el subjefe de Policía, Roque Yñigo. La reunión se realizó en la sede gubernamental y abordó los hechos registrados en Manantial Sur, Alderetes y Aguilares, con el objetivo de evaluar el estado de las causas y las acciones en marcha.
Al referirse al contexto que motivó la convocatoria, Acevedo explicó que los recientes episodios generaron preocupación social y una respuesta activa del Estado. En ese marco, expresó: “Sabemos que han acontecido en estos últimos días algunos hechos que han preocupado a la sociedad tucumana y también a nosotros. Pero a nosotros no tan solo nos preocupa, sino que nos tenemos que ocupar de ese tema”.
El vicegobernador señaló que la reunión permitió conocer los avances alcanzados por los organismos intervinientes y remarcó el trabajo articulado entre las áreas. Al respecto, afirmó: “Nos hemos reunido con el ministro de Seguridad y el subjefe para ver los avances. En estas instancias están trabajando todos los estamentos que tienen que trabajar, la Policía, la Fiscalía, se están dando pasos avanzados para esclarecer los hechos”.
Acevedo aclaró que, para resguardar las investigaciones en curso, no se brindaron precisiones técnicas, aunque destacó un aspecto central para llevar tranquilidad a la comunidad: “Queremos transmitirles a todos los tucumanos y tucumanas que no hay vinculación entre un hecho y otro”.
En relación con el tratamiento público de los casos, el vicegobernador llamó a la responsabilidad y al respeto por las víctimas: “No se debe hacer política con víctimas o con homicidios. Detrás de cada uno de estos hechos hay familias, hijos, madres, hermanos y familiares que lo sienten, y nosotros también lo sentimos y nos ponemos a disposición”.
Finalmente, Acevedo subrayó la firme decisión del Gobierno provincial de avanzar hasta las últimas consecuencias, con conocimiento del gobernador Osvaldo Jaldo. “Vamos a actuar hasta las últimas consecuencias, determinar lo que haya que determinar. Caiga quien caiga, esa es la instrucción que tiene el Ministro de Seguridad y el subjefe de Policía”, expresó.
Por su parte, el ministro de Seguridad brindó detalles sobre el estado de las causas y las medidas adoptadas. Al describir el trabajo realizado, indicó: “Se está investigando, está avanzando la Fiscalía, colaborando, la Policía está trabajando como auxiliar de la Fiscalía, se han realizado allanamientos y secuestros de elementos importantes para la causa”.
Agüero Gamboa precisó que hubo avances significativos en los distintos casos y mencionó resultados concretos en Alderetes. En ese sentido, señaló: “En el caso de Alderetes se encuentran detenidos dos menores de 16 y 17 años con todos los elementos, por lo cual consideramos que esta es una causa que ya está en manos de la Fiscalía y pronto para la elevación a juicio”.
El ministro también destacó el refuerzo de las políticas preventivas en todo el territorio provincial. Al respecto, afirmó: “Vamos a continuar reforzando la seguridad: el Operativo Lapacho está en plena vigencia, hemos reforzado los puestos fronterizos y los controles en las rutas, y se sigue trabajando firme y fuertemente en prevención”.
A su turno, el subjefe de Policía se refirió al despliegue operativo y al estado de las investigaciones en curso. Al contextualizar la labor policial, explicó: “Seguimos trabajando en ambos hechos que nos están ocupando en estos momentos, el ocurrido en la Capital, en la zona de Manantial Sur, y el de Aguilares, que son hechos distintos y no tienen ningún punto de conexión”.
Yñigo detalló el aporte de pruebas a las fiscalías intervinientes y el compromiso del personal especializado: “Tenemos todo el personal de la Brigada de Investigaciones y de la División Homicidio abocados a este tema, y en el caso de la Regional Sur, la Dirección General de Investigaciones está colaborando con el fiscal”, concluyó.