Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

En una de las esquinas del tramo, donde la circulación es doble mano, confluyen varios establecimientos comerciales conocidos que generan mucho movimiento vehicular. El director de Tránsito capitalino, José María Mansilla. explicó a LA GACETA que la permanencia de autos y camionetas en ambos lados provocaba una “boca de entrada muy delgada”. Las frenadas bruscas y los inconvenientes estaban a la orden del día. La situación obligaba a los conductores a turnarse para avanzar de a uno por vez en horas de alto flujo.