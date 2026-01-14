Dakar 2026: Luciano Benavides recuperó el liderazgo en motos y quedó a segundos del título

El punto de quiebre de la jornada fue la caída de Daniel Sanders. El australiano, líder hasta el inicio del día, se accidentó en el kilómetro 138 al caer en una zona de dunas y sufrió un traumatismo en el hombro izquierdo. Tras ser asistido por Ricky Brabec y evaluado por el equipo médico en una neutralización, continuó la etapa, pero perdió una enorme cantidad de tiempo y quedó prácticamente fuera de la pelea por el título.