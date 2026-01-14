Secciones
Dakar 2026: Luciano Benavides recuperó el liderazgo en motos y quedó a segundos del título

El salteño volvió a la cima de la clasificación general tras una décima etapa decisiva y afrontará el tramo final del rally con una mínima ventaja sobre Ricky Brabec.

Hace 1 Hs

Luciano Benavides volvió a demostrar por qué es uno de los grandes protagonistas del Rally Dakar 2026. El salteño recuperó este miércoles el liderazgo de la clasificación general en la categoría motos, luego de finalizar segundo en la décima etapa, y quedó como principal candidato al título cuando restan apenas tres jornadas para el cierre de la competencia.

La especial, con 368 kilómetros cronometrados entre el campamento maratón y Bisha, estuvo marcada por una navegación exigente. Benavides largó noveno, tras el error del día anterior, pero supo aprovechar la referencia de los pilotos que partieron delante suyo para acelerar desde los primeros kilómetros y recortar una diferencia que parecía muy difícil de descontar.

El ganador del parcial fue el francés Adrien Van Beveren (Honda), mientras que el argentino cruzó la meta a poco más de cuatro minutos, un resultado que terminó siendo clave para el reordenamiento de la general.

El punto de quiebre de la jornada fue la caída de Daniel Sanders. El australiano, líder hasta el inicio del día, se accidentó en el kilómetro 138 al caer en una zona de dunas y sufrió un traumatismo en el hombro izquierdo. Tras ser asistido por Ricky Brabec y evaluado por el equipo médico en una neutralización, continuó la etapa, pero perdió una enorme cantidad de tiempo y quedó prácticamente fuera de la pelea por el título.

Ese contratiempo abrió el escenario para Benavides, que capitalizó la situación con inteligencia y regularidad.

Con los tiempos oficiales, el argentino pasó a liderar la general con una ventaja mínima de apenas 41 segundos sobre Brabec. En el tercer lugar quedó el español Tosha Schareina, ya a más de 16 minutos del salteño.

La actuación de Benavides tuvo un valor especial porque llegó después del traspié sufrido el martes, cuando había perdido el liderazgo por un error de navegación. Esta vez, el piloto de KTM respondió con carácter en la segunda parte de la etapa maratón y volvió a meterse de lleno en la pelea por el Touareg.

Es, además, el único piloto de motos que suma tres victorias de etapa en esta edición, una estadística que refleja su capacidad para sostenerse en la zona alta de la clasificación.

Con Sanders relegado por su caída, el Dakar quedó reducido a un mano a mano entre Benavides y Brabec, separados por segundos tras más de 37 horas de competencia acumulada. Cada error, cada elección de ruta y cada kilómetro pueden ser determinantes.

El Dakar 2026 entró en su tramo decisivo con un argentino nuevamente en lo más alto. Benavides volvió a ser líder y, a falta de tres etapas, el sueño del campeonato está más vivo que nunca.

