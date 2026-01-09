Secciones
Por la gran circulación vehicular, limitan el paso de transportes de carga en la ruta a Tafí del Valle

La normativa se extiende para camiones, colectivos interurbanos y de servicios turísticos. Si no se cumple, serán retenidos en los puestos de control habilitados.

Ruta Provinvial N° 307. Fotografía de archivo Ruta Provinvial N° 307. Fotografía de archivo
Hace 31 Min

Las disposiciones establecidas por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) confirman que continúa vigente el reglamento de tránsito para vehículos de carga que circulen por la  Ruta Provincial Nº 307, entre Santa Lucía y la zona de acceso al Dique La Angostura. Mantener esta regulación permitirá mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en los sectores más críticos de este camino especialmente en temporadas de alta demanda turística.

Video: una camioneta se deslizó sobre el hielo en la ruta 307, camino a El Infiernillo

Autoridades de vialidad explicaron que la regulación responde a la necesidad de reducir los riesgos asociados a la siniestralidad vial. También atiende a las características del camino (curvas pronunciadas y calzada angosta) con el fin de mejorar la fluidez del tránsito y controlar la circulación a alta velocidad.

Restricciones para camiones y transporte de pasajeros

Según la normativa, los vehículos de gran porte cuentan con un régimen de circulación diferenciado según el día de la semana:

De lunes a jueves, los camiones pueden transitar libremente por la Ruta 307, respetando intervalos de frecuencia de cinco minutos entre unidad y unidad.

De viernes a domingo, la circulación de estos vehículos queda restringida entre las 5 y las 23, para priorizar el flujo del tránsito turístico y reducir puntos de conflicto.

En el horario nocturno, de 23 a 5, la circulación vuelve a estar permitida, siempre bajo la misma exigencia de intervalos de cinco minutos entre camiones.

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

En cuanto a los vehículos como colectivos interurbanos y servicios turísticos, la normativa permite la circulación todos los días, con una frecuencia máxima de diez minutos entre unidades.

Desde Vialidad advirtieron que los vehículos que no respeten estas disposiciones serán retenidos en los puestos de control habilitados a lo largo del trayecto, ya que se trata de una restricción de carácter permanente y no estacional.

