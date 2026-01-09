Por la gran circulación vehicular, limitan el paso de transportes de carga en la ruta a Tafí del Valle

Las disposiciones establecidas por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) confirman que continúa vigente el reglamento de tránsito para vehículos de carga que circulen por la Ruta Provincial Nº 307, entre Santa Lucía y la zona de acceso al Dique La Angostura. Mantener esta regulación permitirá mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en los sectores más críticos de este camino especialmente en temporadas de alta demanda turística.