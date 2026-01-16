“Quiere tomar un café con vos”: Esther Goris contó su fallida noche con Robert De Niro

Para justificar la queja de la actriz, Wanda la interrumpió para preguntarle cómo olía De Niro. “¡No sé! Con la perplejidad que tenía y el asombro…”, le respondió. La noche transcurrió en una larga charla, champagne de por medio. “Hablamos toda la noche. No sé en qué idioma, porque yo no hablaba inglés. Mientras más champagne tomaba yo, más entusiasmada estaba y más le hablaba, insisto, no sé en qué idioma”, recordó.