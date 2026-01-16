Secciones
EspectáculosFamosos

“Quiere tomar un café con vos”: Esther Goris contó su fallida noche con Robert De Niro

Durante el repechaje de MasterChef Celebrity, la intérprete de Evita sorprendió a Wanda Nara con los detalles de una noche de champagne y malentendidos que la alejaron de un romance con el actor.

La actriz argentina pudo tener un affaire con Robert De Niro, pero malinterpretó un gesto de un tercero y terminó rechazándolo. La actriz argentina pudo tener un affaire con Robert De Niro, pero malinterpretó un gesto de un tercero y terminó rechazándolo. Foto: Patricio Pidal - AFV
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

El repechaje de MasterChef Celebrity trajo a grandes figuras a la pantalla de Telefe. Entre ellas, se sumó la legendaria actriz Esther Goris, que sorprendió a todos por su anécdota con Robert De Niro. Enterada del acercamiento, Wanda Nara quiso saber sobre el romance. Pero la intérprete de Evita terminó por revelar el fallido intento de cita que tuvo con el actor después de una noche de champagne.

Tensión en MasterChef: Wanda Nara incomodó a Rusherking con una pregunta sobre "La China" Suárez

Tensión en MasterChef: Wanda Nara incomodó a Rusherking con una pregunta sobre La China Suárez

“Quiero saber una cosa: tu historia de amor con Robert De Niro”, le pidió Wanda a Goris, que reaccionó lamentando que se tocara el tema. Pero, cansada de las interrupciones de la conductora, a quien acusó de hacerle perder tiempo en las preparaciones, decidió contar una versión resumida de su encuentro.

Cuándo se conocieron Esther Goris y Robert De Niro

Goris no precisó dónde ocurrió, pero contó que el encuentro se dio en una fiesta. “Me dijeron que era muy especial, que llegara temprano. Llegué un poquito tarde”, empezó contando. Al llegar, se dio con que en el sitio había una pequeña multitud y, al terminar de saludar a la ronda, reconoció a De Niro. “Yo tenía 23, ponele que Robert De Niro tuviera cuarenta y pico”, agregó.

Para justificar la queja de la actriz, Wanda la interrumpió para preguntarle cómo olía De Niro. “¡No sé! Con la perplejidad que tenía y el asombro…”, le respondió. La noche transcurrió en una larga charla, champagne de por medio. “Hablamos toda la noche. No sé en qué idioma, porque yo no hablaba inglés. Mientras más champagne tomaba yo, más entusiasmada estaba y más le hablaba, insisto, no sé en qué idioma”, recordó.

El malentendido por el que Esther Goris rechazó a Robert De Niro

Después de la charla, el actor se retiró de la fiesta a su habitación y mandó a un intermediario a invitar a Goris a un café. Pero, en el mensaje que le transmitieron, la actriz malinterpretó un gesto sugerente. “Viene Lito Cruz y para mi sorpresa me dice: ‘Esther, Bob quiere tomar un café con vos’”, contó. Pero la invitación estuvo acompañada de una seña que le disgustó.

“Me di vuelta muy oronda y le dije: ‘Decile que por lo menos se moleste él en venir’. Y me doy la vuelta otra vez, que es lo más grave, y le digo: ‘Mejor decile que ni se moleste’”, cerró. Más tarde reconoció que la seña que le había hecho Cruz, tal vez no la había hecho su pretendiente. “Nunca terminaré de arrepentirme”, dijo al final.

Temas TelefeRobet De NiroMasterchef
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar
1

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia
2

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas
3

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?
4

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día
5

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos
6

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Más Noticias
Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Comentarios