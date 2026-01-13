Llega el repechaje en Masterchef Celebrity: quiénes competirán por volver al programa

El reality está en su etapa final. Luego de meses al aire, acaba de empezar el tiempo de descuento para MasterChef Celebrity, porque ya son pocos los participantes que quedan en la recta final. Antes de continuar con la programación habitual, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis deberán elegir a uno de los participantes eliminados para regresar a las hornallas.
Luis Ventura, Walas, Julia Calvo, Esteban Mirol, “Peque” Schwartzman, Alex Pelao, Eugenia Tobal, Momi Giardina, Valentina Cervantes, Sofía Martínez, el “Roña” Castro y Emilia Attias son los participantes que quedaron eliminados. Pero no todos participarán por regresar, ya que algunos concursantes decidieron declinar la propuesta. Competirán por el regreso a las cocinas Ventura, Walas, Calvo, Mirol y Martínez.
Nuevas figuras participarán por ingresar a MasterChef Celebrity
Pero esas no serán las únicas figuras en competencia, porque la producción decidió extender invitaciones a otros personajes del espectáculo argentino. En este sentido, se sumarán al intento por ingresar a las cocinas en una etapa avanzada del reality los cantantes Rusherking y Ariel Puchetta y las actrices Evelyn Botto y Esther Goris.
El repechaje se transmitirá este martes a las 22:10 y tendrá una duración de cinco galas, durante las cuales los contrincantes deberán convencer al jurado de que merecen un sitio entre quienes ya venían en competencia. Los participantes deberán enfrentar desafíos culinarios hasta que el jurado defina a un único ganador.
Emilia Attias: la última eliminada de MasterChef Celebrity
La última gala fue una dura noche para Andy Chango, Marixa Balli, “Cachete” Sierra, Miguel Ángel Rodríguez, la Joaqui, Emilia Attias y el “Turco” Husaín. Pero fueron los últimos dos los que tuvieron peores resultados en su desempeño del día. Es que la actriz y el exfutbolista no lograron alcanzar el objetivo propuesto por el jurado y quedaron en la cuerda floja.
La tarea parecía sencilla, pero no lo era: las celebridades debieron replicar nada menos que una torta de Damián Betular con solamente tres ingredientes. Pero, como la dificultad es cada vez más alta, para hacerlo solo contaban con una hora y diez minutos. Finalmente, Attias quedó eliminada y se sumará también a los competidores por el repechaje.