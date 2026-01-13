Llega el repechaje en Masterchef Celebrity: quiénes competirán por volver al programa

El reality está en su etapa final. Luego de meses al aire, acaba de empezar el tiempo de descuento para MasterChef Celebrity, porque ya son pocos los participantes que quedan en la recta final. Antes de continuar con la programación habitual, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis deberán elegir a uno de los participantes eliminados para regresar a las hornallas.