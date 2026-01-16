El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes
Maxi López regresó al país para sumarse a Sería Increíble (Olga), pero su vuelta mediática estuvo marcada por polémicas: primero por sus dichos sobre el nacimiento de su hijo y luego por un comentario sobre Flor de la V que generó fuerte indignación en redes sociales.
Maxi López inició el 2026 con un retorno al país lleno de planes y desafíos, pero también atravesado por la polémica. Su llegada a Sería Increíble (Olga) significó su regreso a los medios, aunque no estuvo libre de tensiones. A poco de instalarse nuevamente en Argentina, el ex marido de Wanda Nara volvió a ser blanco de críticas por declaraciones cuestionadas: primero en relación al nacimiento de su hijo con Daniela Christiansson y, ahora, por un comentario sobre Florencia de la V que generó un fuerte repudio en las redes.
Todo comenzó cuando la conductora, Nati Jota hablaba del festejo de gol de Claudio Paul Caniggia y Diego Maradona con un beso en la boca y le preguntó a Maxi López sin vueltas: “¿a quién le preferirías dar un pico? Pensalo, si le tenés que dar a un varón”, le dijo. La consulta tomó por sorpresa al ex futbolista, que se quedó pensativo algunos segundos, mientras el resto de la mesa debatía y esperaba su reacción. “No sería solo masculino, tendría que ser… A Florencia de la Vega, por ejemplo”.
Qué dijo Maxi López sobre Florencia de la V y por qué generó repudio
La reacción de la conductora fue instantánea. “¡No Maxi, no era por ahí!”, lo corrigió Nati Jota, marcándole el error en el nombre y, sobre todo, en la identidad de Florencia. “No es De la Vega, y es una mujer, Florencia de la V”, aclaró la conductora, mientras Noelia Custodio sumaba: “Claro, es una mujer y le mandamos un beso enorme”.
Sin embargo, lejos de rectificarse, Maxi redobló la confusión y preguntó: “¿Y pero cómo se llama?”, lo que generó aún más incomodidad y malestar en la mesa. “¡Florencia de la V! ¡Pero es una mujer!”, repitió Nati, visiblemente incómoda. Maxi López quedó descolocado ante la corrección que le hizo la conductora por su comentario y con su gesto el repudio en las redes fue aún mayor.