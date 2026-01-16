Secciones
EspectáculosFamosos

El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

Maxi López regresó al país para sumarse a Sería Increíble (Olga), pero su vuelta mediática estuvo marcada por polémicas: primero por sus dichos sobre el nacimiento de su hijo y luego por un comentario sobre Flor de la V que generó fuerte indignación en redes sociales.

Maxi López hizo un polémico comentario sobre Flor de la V Maxi López hizo un polémico comentario sobre Flor de la V Hola
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Maxi López inició el 2026 con un retorno al país lleno de planes y desafíos, pero también atravesado por la polémica. Su llegada a Sería Increíble (Olga) significó su regreso a los medios, aunque no estuvo libre de tensiones. A poco de instalarse nuevamente en Argentina, el ex marido de Wanda Nara volvió a ser blanco de críticas por declaraciones cuestionadas: primero en relación al nacimiento de su hijo con Daniela Christiansson y, ahora, por un comentario sobre Florencia de la V que generó un fuerte repudio en las redes.

Escándalo en MasterChef: Yanina Latorre incomodó a Wanda Nara con preguntas sobre Icardi y Maxi López

Escándalo en MasterChef: Yanina Latorre incomodó a Wanda Nara con preguntas sobre Icardi y Maxi López

Todo comenzó cuando la conductora, Nati Jota hablaba del festejo de gol de Claudio Paul Caniggia y Diego Maradona con un beso en la boca y le preguntó a Maxi López sin vueltas: “¿a quién le preferirías dar un pico? Pensalo, si le tenés que dar a un varón”, le dijo. La consulta tomó por sorpresa al ex futbolista, que se quedó pensativo algunos segundos, mientras el resto de la mesa debatía y esperaba su reacción. “No sería solo masculino, tendría que ser… A Florencia de la Vega, por ejemplo”.

Qué dijo Maxi López sobre Florencia de la V y por qué generó repudio

La reacción de la conductora fue instantánea. “¡No Maxi, no era por ahí!”, lo corrigió Nati Jota, marcándole el error en el nombre y, sobre todo, en la identidad de Florencia. “No es De la Vega, y es una mujer, Florencia de la V”, aclaró la conductora, mientras Noelia Custodio sumaba: “Claro, es una mujer y le mandamos un beso enorme”. 

Sin embargo, lejos de rectificarse, Maxi redobló la confusión y preguntó: “¿Y pero cómo se llama?”, lo que generó aún más incomodidad y malestar en la mesa. “¡Florencia de la V! ¡Pero es una mujer!”, repitió Nati, visiblemente incómoda. Maxi López quedó descolocado ante la corrección que le hizo la conductora por su comentario y con su gesto el repudio en las redes fue aún mayor.

Temas Flor de la VMaxi López
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Chape a full: Ángel de Brito mandó al frente a Wanda Nara con un encuentro prohibido en la pileta

"Chape a full": Ángel de Brito mandó al frente a Wanda Nara con un encuentro prohibido en la pileta

Lo más popular
Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar
1

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia
2

Un libertario, contra las políticas alimentarias de la Provincia

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas
3

Los acusados por el crimen de Alderetes eran investigados por robar motocicletas

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?
4

¿Cuánto se gasta por día para vacacionar en Tafí del Valle?

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día
5

Tucumán amaneció fresco y con lluvia: cómo seguirá el tiempo a lo largo del día

Alejandro Vigil, el Messi del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos
6

Alejandro Vigil, el "Messi" del vino: entre el sueño de destronar a Borgoña y su fanatismo por los Pumas tucumanos

Más Noticias
Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

Cuánto vale el iPhone 17 Pro Max tras la quita de impuestos y cómo se compara en la región

Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Horóscopo chino: los cinco signos que no volverán a ser los mismos en 2026

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Vetaron el estacionamiento en una calle de la capital tucumana y hay malestar

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Qué frutas ayudan a limpiar el colon y cuidar la salud intestinal

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Atlético Tucumán goleó 5-2 a Everton con un show de Abeldaño y Ortega

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Un ex actor de Chiquititas recibirá un trasplante tras 11 años en lista de espera

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Comentarios