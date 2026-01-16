El polémico comentario de Maxi López sobre Flor de la V que desató un fuerte repudio en las redes

Maxi López inició el 2026 con un retorno al país lleno de planes y desafíos, pero también atravesado por la polémica. Su llegada a Sería Increíble (Olga) significó su regreso a los medios, aunque no estuvo libre de tensiones. A poco de instalarse nuevamente en Argentina, el ex marido de Wanda Nara volvió a ser blanco de críticas por declaraciones cuestionadas: primero en relación al nacimiento de su hijo con Daniela Christiansson y, ahora, por un comentario sobre Florencia de la V que generó un fuerte repudio en las redes.