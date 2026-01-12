Alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las cuatro provincias afectadas este lunes?

Luego de un fin de semana agobiante para diversas jurisdicciones, con termómetros que elevaron las alertas por calor extremo, así como otros fenómenos intensos que amenazaron a otras regiones, este lunes 12 comienza con un aviso para tomar precauciones. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que cuatro provincias se encuentran bajo riesgo de nivel amarillo por tormentas y lluvias fuertes.
Alerta por tormentas en el centro del país
Según el organismo meteorológico, el centro de Mendoza, el sur de San Luis y gran parte de La Pampa están bajo alerta nivel amarillo por tormentas, lo que supone que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo de forma ocasional, actividad eléctrica potente, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de agua acumulada entre 15 y 30 mm, que podrían ser superados en forma puntual”, avisó el SMN. El fenómeno ocurrirá en la noche de hoy.
Alerta por lluvias en el sur
Mientras que en la parte más austral de la Argentina, en Tierra del Fuego, rige el aviso por lluvias de nivel amarillo. Estas ocurrirán durante el mediodía de hoy y, de acuerdo con el SMN, “el área será afectada por ráfagas persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”.
Estos fenómenos pueden causar daños, así como interrumpir momentáneamente las actividades cotidianas, por lo que el SMN advirtió mantenerse atento y seguir las recomendaciones proporcionadas.
Recomendaciones del SMN
Alerta por tormentas
1. Evitá salir de tu hogar si no es necesario.
2. No saques la basura y mantené limpios desagües y sumideros.
3. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
4. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta por lluvias
1. Evitá circular por la vía pública.
2. Asegurá elementos que puedan volarse.
3. Mantenete alejado de árboles y cables de electricidad.
4. Extremá las precauciones si conducís en ruta.