Alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las cuatro provincias afectadas este lunes?

Alerta por tormentas en el centro del país

Según el organismo meteorológico, el centro de Mendoza, el sur de San Luis y gran parte de La Pampa están bajo alerta nivel amarillo por tormentas, lo que supone que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo de forma ocasional, actividad eléctrica potente, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de agua acumulada entre 15 y 30 mm, que podrían ser superados en forma puntual”, avisó el SMN. El fenómeno ocurrirá en la noche de hoy.