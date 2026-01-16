El hombre que hace hablar a las piedras: Don Rosendo Cancino y su museo de fe en Tafí del Valle

Entre piedras y silencio

Vive en su casa museo, en Las Carreras, rodeado de silencio, viento, el murmullo del arroyo que bordea su patio y memoria. El recorrido comienza sin apuro, al ritmo de su voz pausada y de sus pasos temerosos. El abuelo habla de sus 15 hijos bien criados y de los nietos que tiene mientras inicia el paseo por sus obras. “Me llevó más de 60 años hacer todo esto”, cuenta y explica que talla con una punta metálica y un martillo. Cada piedra, dice, fue trabajada con paciencia y respeto, como si el tiempo también hubiera dejado su huella en el cincel.