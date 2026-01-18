Secciones
Paso a paso: cómo recuperar una cuenta de Facebook sin correo ni número de teléfono

Al no ingresar al perfil con la frecuencia de años anteriores, es posible que muchos usuarios hayan olvidado cómo acceder a su cuenta.

Perder la contraseña de tu cuenta de Facebook puede convertirse en un problema.
Hace 8 Hs

Perder el acceso a una cuenta de Facebook puede convertirse en un problema serio, sobre todo cuando ya no se tiene acceso al correo electrónico ni al número de teléfono asociados. Ya sea por un cambio de celular, una cuenta antigua o un posible hackeo, la situación es más común de lo que parece y suele generar confusión y ansiedad entre los usuarios.

Para volver a acceder a un perfil de Facebook es necesario confirmar la identidad mediante códigos que, por lo general, son enviados al correo electrónico o al celular vinculados a la cuenta. Sin embargo, surgen dudas frecuentes: ¿qué ocurre si el mail asociado está en desuso? ¿Qué pasa si el número de teléfono fue dado de baja? ¿Y si se utilizó una contraseña imposible de recordar?

Ante estos escenarios, existen alternativas para intentar recuperar una cuenta de Facebook, incluso cuando no se cuenta con ninguno de los datos de contacto originales.

Aunque sigue siendo una de las plataformas de Meta más populares y usadas del mundo, Facebook puede haber quedado un poco relegada frente a otras redes sociales. Por ese motivo, al no ingresar al perfil con la frecuencia de años anteriores, es posible que muchos usuarios hayan olvidado cómo acceder a su cuenta.

La gestión resulta más sencilla si al menos se conserva una de las dos opciones de recuperación: el acceso al correo electrónico o al número de teléfono. En ese caso, al ingresar a Facebook e introducir el recurso disponible para recibir el código de verificación, es posible recuperar el acceso al perfil sin mayores inconvenientes.

¿Cómo contactar al soporte técnico de Facebook?

Otra de las opciones disponibles para recuperar una cuenta es contactar al soporte técnico de Facebook. El principal detalle a tener en cuenta es que se trata de un proceso que requiere paciencia, ya que la respuesta puede demorar.

Para iniciar el reclamo, se deben seguir los siguientes pasos:

- Ingresar a la página de ayuda de Facebook (ver imagen abajo).

- Hacer clic en Reportar un problema.

- Indicar el problema y marcar la opción Iniciar sesión y contraseña.

- Detallar el inconveniente en el cuadro de texto emergente.

- Adjuntar información que permita verificar la identidad y enviar un correo electrónico o número de teléfono que haya estado vinculado en algún momento a la cuenta.

- Hacer clic en Enviar.

