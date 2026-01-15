El dólar oficial cayó por tercera jornada consecutiva y tocó su nivel más bajo en un mes

En la penúltima rueda hábil de la semana, el dólar oficial volvió a retroceder y acumuló su tercera baja consecutiva, al alcanzar su valor más bajo en el último mes. La divisa estadounidense perdió $10 y finalizó la jornada a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en las pantallas del Banco Nación.
En el segmento mayorista, el tipo de cambio operó a $1.441, lo que lo ubicó un 7,2% por debajo del techo de la banda cambiaria, actualmente fijado en $1.544,4. Se trata de la brecha más amplia registrada en los últimos dos meses.
Durante las primeras ocho ruedas de enero, el Banco Central (BCRA) acumuló compras por U$S515 millones. Sin embargo, este resultado no se tradujo en una suba del dólar, como se preveía inicialmente.Tampoco tuvo impacto en la cotización la ampliación de la brecha cambiaria -que hoy presenta un techo de $1.534 para el mayorista-, la cual comenzó a actualizarse este mes en función del último dato de inflación.
Las cotizaciones financieras también mostraron una tendencia a la baja. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cayó 0,93% y cerró a $1.513,28, mientras que el dólar MEP retrocedió 0,66% y finalizó en $1.472,04. Por su parte, el dólar "blue" cedió $5 y terminó la jornada en $1.510.
Las razones detrás de la baja del dólar
Existen varios motivos que explican la baja del dólar. Uno de ellos es que el BCRA está comprando "en bloque", por fuera de los dólares que se operan en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Esto significa que la autoridad monetario les compra directamente a empresas que tienen que ingresar dólares al país y lo hace directamente, sin que esas divisas entren al mercado. De este modo, no quita oferta en momentos en que las operaciones son pocas.
A esto se agrega la "lluvia de dólares". Están entrando al país más de U$S1.000 millones de distintas colocaciones que hicieron empresas privadas para financiarse. Parte de esos dólares se los lleva el Central, pero otra parte le da liquidez al mercado, consignó el diario Clarín.
Otro de los motivos es que la demanda parece haberse estabilizado. Esto ocurre porque ya no hay expectativas de un salto cambiario importante, como ocurrirá el año pasado antes de las elecciones. Así, la demanda de los tenedores minoristas, tocó techo hace cuatro meses y desde entonces se viene desinflando.