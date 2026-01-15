El dólar oficial cayó por tercera jornada consecutiva y tocó su nivel más bajo en un mes

Las razones detrás de la baja del dólar

Existen varios motivos que explican la baja del dólar. Uno de ellos es que el BCRA está comprando "en bloque", por fuera de los dólares que se operan en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Esto significa que la autoridad monetario les compra directamente a empresas que tienen que ingresar dólares al país y lo hace directamente, sin que esas divisas entren al mercado. De este modo, no quita oferta en momentos en que las operaciones son pocas.