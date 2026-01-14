El dólar oficial bajó por segundo día consecutivo y se alejó del techo de la banda: a cuánto se vendió en Tucumán

El dólar oficial registró este miércoles su segunda caída consecutiva en Tucumán. En las pizarras del Banco Nación (BNA), la divisa estadounidense cedió cinco unidades y cerró a $1.480 para la venta y $1.430 para la compra.
En el segmento mayorista, el volumen negociado fue muy reducido, con operaciones por U$S268,8 millones en el mercado de contado. En ese contexto, el dólar mayorista retrocedió $4 y finalizó en $1.453 para la venta, el valor más bajo registrado en lo que va de enero.
Con un techo para las bandas cambiarias del Banco Central (BCRA) fijado en $1.543,71, el tipo de cambio oficial quedó ahora a $90,71, es decir, un 6,2% por debajo del límite superior de libre flotación.
En cuanto a los dólares financieros, el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.526,49, mientras que el dólar MEP operó en $1.482,51.
Por su parte, el dólar "blue" avanzó diez unidades, lo que representa un incremento del 0,7%, para cerrar en $1.515 para la venta. De esta manera, quedó solo por debajo de la cotización bursátil del CCL, que se posicionó en $1.524.
Tras conocerse el IPC, ¿a cuánto llegará el techo de la banda del dólar?
Ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de diciembre se ubicó en el 2,8%. Con este dato, y luego de la puesta en marcha de la nueva modalidad de ajuste de las bandas cambiarias, ya es posible estimar el valor eventual del dólar mayorista para febrero.
Según la información oficial y tomando como referencia el nivel de cierre de diciembre, el techo de la banda cambiaria para fines de febrero se ubicaría en torno a los $1.607. A lo largo del año, este límite se irá actualizando en función de la dinámica de los precios.
La modificación fue implementada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de fortalecer la acumulación de reservas y ordenar el frente externo. De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la autoridad monetaria intervendrá en caso de que el dólar mayorista supere el límite superior de la banda.
Para los meses siguientes, el esquema prevé un ajuste progresivo. Si se toman las estimaciones de inflación de las consultoras relevadas por el Banco Central en el REM, para marzo el techo de la banda podría alcanzar los $1.639.