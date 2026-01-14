Secciones
EconomíaDolar hoy

El dólar oficial bajó por segundo día consecutivo y se alejó del techo de la banda: a cuánto se vendió en Tucumán

Luego de conocerse el IPC de diciembre, la divisa retrocedió $5 en la city. En contraste, el dólar "blue" saltó $10 y superó los $1.500.

DÓLAR. La divisa consolidó su caída este miércoles 14 de enero. DÓLAR. La divisa consolidó su caída este miércoles 14 de enero.
Hace 6 Min

El dólar oficial registró este miércoles su segunda caída consecutiva en Tucumán. En las pizarras del Banco Nación (BNA), la divisa estadounidense cedió cinco unidades y cerró a $1.480 para la venta y $1.430 para la compra.

En el segmento mayorista, el volumen negociado fue muy reducido, con operaciones por U$S268,8 millones en el mercado de contado. En ese contexto, el dólar mayorista retrocedió $4  y finalizó en $1.453 para la venta, el valor más bajo registrado en lo que va de enero.

Con un techo para las bandas cambiarias del Banco Central (BCRA) fijado en $1.543,71, el tipo de cambio oficial quedó ahora a $90,71, es decir, un 6,2% por debajo del límite superior de libre flotación.

En cuanto a los dólares financieros, el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.526,49, mientras que el dólar MEP operó en $1.482,51.

Por su parte, el dólar "blue" avanzó diez unidades, lo que representa un incremento del 0,7%, para cerrar en $1.515 para la venta. De esta manera, quedó solo por debajo de la cotización bursátil del CCL, que se posicionó en $1.524.

Tras conocerse el IPC, ¿a cuánto llegará el techo de la banda del dólar?

Ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de diciembre se ubicó en el 2,8%. Con este dato, y luego de la puesta en marcha de la nueva modalidad de ajuste de las bandas cambiarias, ya es posible estimar el valor eventual del dólar mayorista para febrero.

Según la información oficial y tomando como referencia el nivel de cierre de diciembre, el techo de la banda cambiaria para fines de febrero se ubicaría en torno a los $1.607. A lo largo del año, este límite se irá actualizando en función de la dinámica de los precios.

La modificación fue implementada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con el objetivo de fortalecer la acumulación de reservas y ordenar el frente externo. De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la autoridad monetaria intervendrá en caso de que el dólar mayorista supere el límite superior de la banda.

Para los meses siguientes, el esquema prevé un ajuste progresivo. Si se toman las estimaciones de inflación de las consultoras relevadas por el Banco Central en el REM, para marzo el techo de la banda podría alcanzar los $1.639.

Temas TucumánLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El dólar oficial arrancó la semana estable y el blue finalizó a $1.505

El dólar oficial arrancó la semana estable y el "blue" finalizó a $1.505

A cuánto llegará el dólar en 2026, según los gurúes de la City

A cuánto llegará el dólar en 2026, según los "gurúes" de la City

El dólar hoy: el oficial retrocedió $5 en el Banco Nación y el blue operó sin cambios

El dólar hoy: el oficial retrocedió $5 en el Banco Nación y el "blue" operó sin cambios

Dólares cara chica: cómo hacer para cambiarlos

Dólares "cara chica": cómo hacer para cambiarlos

Verano: ¿Cómo evitar fraudes con las tarjetas en tiempos de vacaciones?

Verano: ¿Cómo evitar fraudes con las tarjetas en tiempos de vacaciones?

Lo más popular
Un niño murió en una colonia en Yerba Buena
1

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
2

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María
3

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares
4

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

Lo que queda de la clase media tradicional argentina
5

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

El saldo de la intensa tormenta en Tucumán: daños materiales y problemas en el servicio eléctrico
6

El saldo de la intensa tormenta en Tucumán: daños materiales y problemas en el servicio eléctrico

Más Noticias
“En Tucumán somos una generación criada con culpa por la plata”, advierte una especialista en economía familiar

“En Tucumán somos una generación criada con culpa por la plata”, advierte una especialista en economía familiar

¿Te llaman números desconocidos? El error que cometés al rechazar la llamada

¿Te llaman números desconocidos? El error que cometés al rechazar la llamada

El gobierno de Milei elimina los aranceles a la importación de celulares y se espera una baja de precios del 30%

El gobierno de Milei elimina los aranceles a la importación de celulares y se espera una baja de precios del 30%

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuáles serán los signos más beneficiados por el año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Se viralizó un polémico video de Julio Iglesias y Susana Giménez tras las denuncias por abuso sexual contra el cantante

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

Comentarios