El dato que fijará pautas entre el dólar y el Monotributo

• La inflación de diciembre activa la tercera actualización semestral por IPC del impuesto a las Ganancias y del Monotributo. Esto ha sido previsto en la reforma fiscal impulsada a mediados de 2024. A partir de febrero, los ingresos brutos del régimen simplificado serán de $ 10,27 millones para la categoría A y llegará hasta los $ 108,3 millones para la categoría K.