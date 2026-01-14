Secciones
El dato que fijará pautas entre el dólar y el Monotributo
Hace 1 Hs

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre ha sido del 2,8%, mientras que la de todo 2025 quedó en 31,5%, la más baja en ocho años. Aquí algunas claves acerca de la incidencia de esa tasa en el rumbo económico.

• A partir de febrero, la variación del tipo de cambio será del 2,8%, es decir, tomará el IPC de diciembre, tal como lo preveía el esquema diseñado por el Banco Central.

• El cálculo de $ 1,3 millón mensual para una familia tipo marcará la medición de la tasa de pobreza que, según el calendario del Indec, se difundirá hacia marzo próximo. Un dato inquietante es que el precio de los alimentos se movió más de lo previsto, por lo que la indigencia del segundo semestre de 2025 podría tener una leve alza.

• La inflación de diciembre activa la tercera actualización semestral por IPC del impuesto a las Ganancias y del Monotributo. Esto ha sido previsto en la reforma fiscal impulsada a mediados de 2024. A partir de febrero, los ingresos brutos del régimen simplificado serán de $ 10,27 millones para la categoría A y llegará hasta los $ 108,3 millones para la categoría K.

• El impuesto a pagar en el Monotributo será de $ 3.778,35 (bienes y servicios) en la categoría A hasta llegar a los $ 1.170.700 para servicios y $ 390.200 para las ventas en la categoría K.

Temas Indice de Precios al Consumidor Nacional y UrbanoInstituto Nacional de Estadística y Censos Indec
