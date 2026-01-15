Secciones
Gran Hermano, generación dorada: cuándo empieza y cómo será el nuevo formato

El histórico reality regresa con una edición especial que promete renovar el juego: participantes destacados, reglas diferentes y un formato pensado para marcar un antes y un después en la historia de Gran Hermano.

Hace 1 Hs

Gran Hermano: Generación Dorada ya tiene todo listo para su estreno y la expectativa crece entre los fanáticos del reality de Telefé. Esta nueva edición propone un giro en la dinámica tradicional del programa, con participantes cuidadosamente seleccionados y un formato que apunta a potenciar la convivencia, las estrategias y los conflictos. Cuándo comienza y cómo será el juego son algunas de las claves que ya empiezan a conocerse.

Semanas atrás, sesde sus historias de Instagram, Santiago del Moro lanzó una señal que fue leída por muchos como la confirmación de una fecha clave para la próxima edición. En una de las publicaciones, el conductor del ciclo mostró una imagen minimalista, con un fondo abstracto y una sola inscripción en el centro: “2/2/2026”. Sin explicaciones ni comentarios extra, el posteo se asoció de inmediato al posible estreno de Gran Hermano: Generación Dorada por la pantalla de Telefe.

Gran Hermano Generación Dorada: ex participantes volverán para homenajear los 25 años del reality, según Ángel de Brito

Ángel de Brito sorprendió al revelar en LAM que Telefe ya avanza con una propuesta especial para Gran Hermano: Generación Dorada, una edición pensada como homenaje a los 25 años del reality en el país. Según detalló el conductor, además de los tradicionales “congelados” de familiares, habrá un regreso al pasado que tocará la fibra de los seguidores históricos del programa. 

“Aparte de los congelados, que siempre funcionan, van a entrar algunos exparticipantes para recrear momentos icónicos de GH”, explicó. De Brito aclaró que no será para interactuar con los jugadores actuales, sino para realizar recreaciones y guiños simbólicos. También recordó que el formato debutó en Argentina en 2001 y admitió, con humor, que la emoción será principalmente del público: “Nos vamos a emocionar nosotros, porque los chicos capaz dicen: ‘¿y estos quiénes son?’”.

