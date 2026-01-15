Gran Hermano, generación dorada: cuándo empieza y cómo será el nuevo formato

Semanas atrás, sesde sus historias de Instagram, Santiago del Moro lanzó una señal que fue leída por muchos como la confirmación de una fecha clave para la próxima edición. En una de las publicaciones, el conductor del ciclo mostró una imagen minimalista, con un fondo abstracto y una sola inscripción en el centro: “2/2/2026”. Sin explicaciones ni comentarios extra, el posteo se asoció de inmediato al posible estreno de Gran Hermano: Generación Dorada por la pantalla de Telefe.