Investigan si fondos de la AFA financiaron la mansión de Pilar vinculada a Pablo Toviggino
La Justicia amplió la pesquisa para determinar el origen del dinero utilizado en la compra de la propiedad y analiza un entramado de sociedades locales y del exterior que manejaron ingresos del fútbol argentino.
La investigación por la mansión de Pilar sumó en las últimas horas un giro decisivo. La Justicia quiere determinar si la compra de la propiedad pudo haberse financiado con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino canalizados a través de la empresa de Javier Faroni.
El fiscal en lo Penal Económico Jorge Dahl Rocha amplió el alcance del expediente y puso el foco en un entramado de sociedades que, entre 2021 y 2025, manejó más de U$S 300 millones vinculados a ingresos de la AFA. El objetivo es reconstruir si parte de ese dinero terminó siendo utilizado para adquirir la residencia ubicada en un predio de 105 mil metros cuadrados, formalmente a nombre de Real Central SRL, una firma perteneciente a Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes no cuentan con respaldo patrimonial acorde para una operación de ese volumen.
La ampliación se produjo a partir de una presentación de la Coalición Cívica, que retomó investigaciones periodísticas y sostuvo que existió una red internacional de intermediarios financieros que derivó fondos hacia empresas sin actividad económica real o con estructuras offshore.
En la denuncia se mencionan, entre otras, a TourProdEnter LLC, de Faroni y su esposa Erica Gillette; Global FC LLC; Odeoma Gestión; Q22 Services Limited; Stratega Consulting en sus variantes estadounidense y británica; Dicetel Corp. y Global FC LLC. Para la CC, ese circuito habría funcionado bajo la conducción de Claudio Tapia, con intervención directa de dirigentes del área comercial y financiera de la AFA.
El planteo coincide con lo que semanas atrás había advertido el juez Marcelo Aguinsky, quien investiga un presunto lavado de dinero en la adquisición de la propiedad. En una resolución, el magistrado sostuvo que el delito precedente podría encuadrarse como administración fraudulenta en perjuicio de la AFA, a través de sus propios directivos.
La causa, además, se conecta con otros expedientes abiertos. En la Justicia federal de Lomas de Zamora se investigan los movimientos de fondos de TourProdEnter, empresa por la que Faroni está imputado y deberá presentarse a declarar la próxima semana.
En su dictamen, el fiscal Dahl Rocha describió un esquema de sociedades extranjeras que habrían sido utilizadas como receptoras de sumas millonarias pese a no contar con actividad económica comprobable. Entre ellas figuran Florida Secured Title LLC, Brisa Management LLC, Argen Agro LLC, Alabama Goal Capital LLC, Spring Stalk (Italia) y Alas del Fin del Mundo SRL.
También se incorporó como elemento de análisis una transferencia realizada desde TourProdEnter a Carbello SRL, empresa vinculada a la compra de caballos utilizados por los hijos del tesorero de la AFA.
Para la fiscalía, la investigación revela un entramado complejo de relaciones económicas entre personas físicas y jurídicas, con un denominador común ligado al fútbol profesional, que requiere un abordaje específico y minucioso para determinar el origen real de los fondos.
Con esta ampliación, la causa por la mansión de Pilar deja de limitarse a una operación inmobiliaria aislada y pasa a integrarse a una investigación más amplia sobre el circuito financiero que manejó parte de los recursos generados por el fútbol argentino en los últimos años.