Investigan si fondos de la AFA financiaron la mansión de Pilar vinculada a Pablo Toviggino

El fiscal en lo Penal Económico Jorge Dahl Rocha amplió el alcance del expediente y puso el foco en un entramado de sociedades que, entre 2021 y 2025, manejó más de U$S 300 millones vinculados a ingresos de la AFA. El objetivo es reconstruir si parte de ese dinero terminó siendo utilizado para adquirir la residencia ubicada en un predio de 105 mil metros cuadrados, formalmente a nombre de Real Central SRL, una firma perteneciente a Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes no cuentan con respaldo patrimonial acorde para una operación de ese volumen.