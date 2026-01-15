La Justicia detectó transferencias de fondos de la AFA al entorno de Pablo Toviggino

La causa que investiga el circuito financiero vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino incorporó un dato que vuelve a poner el foco en el entorno directo de Pablo Toviggino. Documentación surgida de un discovery realizado en Estados Unidos revela que la empresa TourProdEnter LLC, ligada a Javier Faroni, transfirió 3.362 euros a Maroma SA, una sociedad relacionada con Juan Pablo Beacon, principal colaborador del tesorero de la AFA.