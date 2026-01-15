La Justicia detectó transferencias de fondos de la AFA al entorno de Pablo Toviggino

La causa que investiga el circuito financiero vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino incorporó un dato que vuelve a poner el foco en el entorno directo de Pablo Toviggino. Documentación surgida de un discovery realizado en Estados Unidos revela que la empresa TourProdEnter LLC, ligada a Javier Faroni, transfirió 3.362 euros a Maroma SA, una sociedad relacionada con Juan Pablo Beacon, principal colaborador del tesorero de la AFA.
El monto es bajo en términos absolutos, pero para los investigadores tiene un valor probatorio y confirma que fondos originados en la recaudación de la Selección Argentina alcanzaron a empresas del círculo más cercano a Toviggino. Clarín ya había documentado giros previos hacia la pareja del dirigente, hacia Carbello SRL y hacia el contador santiagueño Marcelo Saracco.
Beacon es considerado dentro de la AFA como el ejecutor operativo de Toviggino. Abogado, dirigente patagónico y ex integrante del Consejo Federal, fue durante años quien articuló negociaciones, trámites y gestiones comerciales. Según fuentes internas, era quien centralizaba los contactos y acercaba la documentación para la firma del tesorero.
Maroma SA administra la bodega mendocina La Vigilia y otros emprendimientos gastronómicos y comerciales vinculados a vinos, bares y restaurantes. Su presidenta formal es Olga Marina Delgado, una jubilada que figura como titular o directora en varias sociedades conectadas entre sí y relacionadas con ex funcionarios y allegados a la conducción de la AFA.
Delgado también aparece en compañías vinculadas a María Florencia Sartirana, ex gerente financiera de la AFA y pareja de Toviggino, quien ya había sido mencionada en investigaciones anteriores por haber recibido transferencias desde el mismo entramado empresario.
La estructura se repite en distintas firmas: Wicca SAS, Vandap SAS, Servicios Neurus, Servicios Lindor, Malte SRL, Soma SRL, Recomi SA y Carbello SRL. En todas ellas se observan patrones similares: titulares formales con bajo perfil económico, cambios frecuentes de autoridades, domicilios compartidos y administración efectiva en manos de personas con acceso directo a la dirigencia del fútbol.
Varias de estas empresas mantuvieron contratos con clubes afiliados a la AFA, auspiciaron instituciones del ascenso, participaron en operaciones inmobiliarias y, según fuentes citadas en la investigación, intervinieron como intermediarias en pagos, préstamos y asesoramientos dentro del sistema del fútbol argentino.
Para los investigadores, la transferencia a Maroma SA refuerza la hipótesis de un circuito de derivación de fondos que no se limitó a empresas directamente contratadas por la AFA, sino que se extendió hacia estructuras satélite del entorno dirigencial.
Mientras la Justicia avanza sobre el rol de Faroni y sobre las operaciones internacionales de la AFA, el nombre de Toviggino vuelve a aparecer asociado a una red de sociedades, intermediarios y beneficiarios que amplía el alcance del esquema bajo análisis judicial.