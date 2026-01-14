Acevedo pide “reglas claras” en el debate por la Reforma Laboral

El vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo (PE), Miguel Acevedo, se expresó a favor del debate por la Reforma Laboral que se desarrolla en el ámbito del Congreso, por impulso del presidente, Javier Milei. Sin embargo, aclaró que, en caso de actualizarse esa normativa, debe ser con “reglas claras” y respetando los “derechos adquiridos”.

Acevedo, al frente del PE por la licencia del gobernador Osvaldo Jaldo, fue consultado en rueda de prensa por la iniciativa que será tratada en el Senado. “Hay distintas posturas. En mi opinión personal, sí me preocupa, porque que hay que actualizar la ley, hay que ajustarla de alguna manera, porque la ley que tenemos de Contrato de Trabajo es una ley tuitiva, que se hizo hace muchos años y que ha dejado de beneficiar a los trabajadores; entonces creo que sí tenemos que actualizar algunas cosas”, reflexionó el presidente de la Legislatura.

De todos modos, puso el foco en la importancia de que “las reglas de juego sean claras”. “Que si se establece algo, sea de aquí para adelante”, indicó. Y pidió por “los trabajadores y trabajadoras que ya tienen derechos adquiridos”. “Que se los preserve, porque son las condiciones en que asumieron tanto empleado como empleador en su momento”, subrayó.

Acevedo realizó estas declaraciones en el transcurso de la agenda a cargo del PE. Durante la mañana, el vicegobernador estuvo en reunión con el legislador Hugo Ledesma, presidente de la Comisión de ONG, para definir una agenda de trabajo que refuerce el acompañamiento a las organizaciones sociales. En ese sentido, advirtió que un eje central se posará sobre las problemáticas relacionadas a la salud mental, un tema que consideró urgente y prioritario. “Tenemos que tomar cartas todos. La salud mental es un tema vital para los días que corren”, dijo. Y anticipó que el medio ambiente “es otro de los temas en los que queremos involucrarnos fuertemente”.

En otra audiencia, Acevedo recibió al secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, para analizar las acciones desarrolladas durante 2025 y para proyectar los principales desafíos de gestión para 2026, con eje en la modernización del Estado y la digitalización de los servicios públicos.

En Registro Civil

El vicegobernador destacó especialmente el impacto de la modernización del Registro Civil y su proyección hacia otras áreas estratégicas. “El acceso a las actas del Registro Civil es un avance muy importante y queremos lo mismo para los archivos. Venimos trabajando para que un archivo laboral que dependía de Nación pase a manos de la provincia, del Conicet y de la universidad, y ya avanzamos en proyectos para concretarlo este año y firmar un convenio que ponga ese archivo en manos de los tucumanos y de los investigadores”, señaló el titular de la Cámara.

Acevedo remarcó además que la digitalización constituye uno de los grandes desafíos de la gestión. “La digitalización del Estado y los logros del Registro Civil en este último año son fantásticos. Cualquier persona va a poder acceder a su acta de nacimiento con control de identidad a través de un correo electrónico, algo en lo que el gobernador (Osvaldo Jaldo) y el secretario pusieron mucho énfasis y que este año va a funcionar a pleno”, aseveró.

Albarracín detalló que uno de los ejes centrales de la reunión fue el fortalecimiento del Registro Civil y el alcance territorial de sus servicios. “Trabajamos sobre el Registro Civil y la importancia que tiene el programa Identituc para llegar a todo el interior provincial con los móviles, y sobre los beneficios que significan las decisiones que tomó el gobernador Osvaldo Jaldo para modernizar el Estado, permitiendo el acceso digital a las actas de nacimiento, matrimonio y defunción”, indicó el funcionario.