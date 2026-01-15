Balnearios naturales y ríos cristalinos: esta es una de las villas veraniegas más lindas del NOA a pocas horas de Tucumán

¿Dónde se encuentra Las Juntas?

Esta pequeña joya escondida del Noroeste argentino es un resguardo frente al calor, atrapado entre las imponentes montañas y ríos. Se encuentra a 305 kilómetros de San Miguel de Tucumán y su nombre es una obligatoria distinción de que allí confluyen tres ríos importantes: el río Las Juntas, el río Las Salvias y el río Las Trancas. Estos nacen en las profundas quebradas de la gran Sierra de Ambato y constituyen una parte de la cuenca del Río del Valle, el más importante de la provincia.