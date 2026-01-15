Secciones
Balnearios naturales y ríos cristalinos: esta es una de las villas veraniegas más lindas del NOA a pocas horas de Tucumán

A pocos kilómetros de San Miguel de Tucumán se encuentra un oasis veraniego, sumergido entre los valles y las yungas.

Las Juntas en Catamarca es un tesoro del avlle y las yungas. Las Juntas en Catamarca es un tesoro del avlle y las yungas. Foto: Imagen ilustrativa/Web
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

El verde eléctrico, los ríos cristalinos y la tranquilidad son la postal de unas vacaciones perfectas a pocos kilómetros de San Miguel de Tucumán. A 55 kilómetros de la capital de Catamarca uno puede tropezarse con Las Juntas, el equilibrio ideal entre el valle y la yunga, una villa donde la naturaleza hizo de las suyas, creando balnearios naturales con aguas frescas y limpias, senderos junto al río y vistas panorámicas de las que hay que restregrase los ojos para creer.

Las Juntas es una localidad de Catamarca y una villa turística que deleita a los visitantes. A 1.257 metros sobre el nivel, en el faldeo oriental de la Sierra de Ambato, se encuentra este refugio natural que se transforma en un destino óptimo para escapar del calor y del bullicio de las ciudades en verano.

¿Dónde se encuentra Las Juntas?

Esta pequeña joya escondida del Noroeste argentino es un resguardo frente al calor, atrapado entre las imponentes montañas y ríos. Se encuentra a 305 kilómetros de San Miguel de Tucumán y su nombre es una obligatoria distinción de que allí confluyen tres ríos importantes: el río Las Juntas, el río Las Salvias y el río Las Trancas. Estos nacen en las profundas quebradas de la gran Sierra de Ambato y constituyen una parte de la cuenca del Río del Valle, el más importante de la provincia.

Es una región privilegiada de las sierras pampeanas, con un microclima templado a fresco. En pleno verano, sus temperaturas pueden ser hasta diez grados más bajas que las de los valles y ciudades cercanas, como La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán.

Los espectaculares ríos de Las Juntas

El paisaje de Las Juntas es un espectáculo a la vista. Bosques montanos y praderas verdes rodean al pueblo, mientras los ríos transparentes cruzan a su gusto entre los visitantes, con aguas frías y templadas. Estos cursos de agua son propicios para amainar las temperaturas del verano, pero así también para practicar la famosa pesca de truchas, planes excelentes para pasar el día o unas vacaciones con familia o amigos.

La confluencia de los ríos que descienden desde los cerros crea el entorno adecuado para actividades como cabalgatas, senderismo, pesca y mountain bike. Además, los más aventureros pueden disfrutar de ascensos en motos o camionetas 4×4. La localidad también organiza festivales, salidas nocturnas y ofrece la posibilidad de avistar fauna y flora autóctona, como los majestuosos pinos de la región de Yungas.

Hosterías y alojamientos en Las Juntas 

Para quienes deciden quedarse varios días, Las Juntas cuenta con hosterías y complejos turísticos que se llenan durante el verano. Entre las opciones de alojamiento se destacan la Hostería Los Palominos y el Complejo Turístico Las Juntas, además de la oferta en El Rodeo, una villa vecina. La combinación de un entorno natural inigualable, la frescura de su clima y la calidez de su gente hacen de Las Juntas un destino imperdible en Catamarca.

