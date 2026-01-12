Horco Molle: más actividades para descubrir la naturaleza en estas vacaciones de verano

Más allá de estas iniciativas puntuales, el Jardín Botánico es un aula viva. Allí conviven más de 80 especies de mariposas cuyos vuelos colorean los senderos en los días cálidos; y más de 90 especies de aves, entre ellas el taguató, la pava del monte, tucanes, halcones, lechuzas, urracas y varias acuáticas que se acercan a los humedales del predio. También es posible cruzarse con pequeños mamíferos, como comadrejas, hurones y corzuelas, que encuentran refugio en la densidad del follaje.