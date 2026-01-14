Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron que se casan

Lali Espósito sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casará con su pareja, el periodista Pedro Rosemblat. La noticia fue confirmada por la propia artista a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde escribió de manera directa: “Nos casamos”, acompañado por el emoji de un anillo de bodas.
El posteo se viralizó en cuestión de minutos y recibió cientos de mensajes de felicitación por parte de figuras del mundo del espectáculo, colegas y fanáticos de la pareja, que celebraron el anuncio considerado por muchos como “la noticia del año”.
Según trascendió, la propuesta de matrimonio habría tenido lugar durante unas vacaciones recientes en Brasil. La pareja eligió como destino las playas de Ubatuba, al norte del estado de San Pablo, un entorno paradisíaco del que regresaron hace pocos días.
En la publicación, Lali compartió imágenes en primer plano de su mano luciendo la alianza de compromiso, con el mar de fondo, un detalle que reforzó el clima íntimo y romántico del anuncio.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat están en pareja desde finales de 2023. No obstante, tras varios meses de rumores y versiones, la confirmación oficial de la relación llegó en febrero de 2024, cuando ambos compartieron en redes sociales fotos de sus vacaciones juntos en Uruguay.