Tucumán, entre las más golpeadas por la caída de fondos coparticipables

La reforma laboral que promueve el Poder Ejecutivo Nacional no solo plantea un cambio de paradigma en las relaciones de trabajo, sino que conlleva un fuerte impacto colateral en las finanzas provinciales. Un estudio reciente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) puso en cifras una de las mayores preocupaciones de los gobernadores: la reducción de alícuotas del Impuesto a las Ganancias incluida en el proyecto provocará una merma significativa en los recursos coparticipables que reciben las provincias.