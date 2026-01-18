Vuelve el estilo BlackBerry: presentan un celular con teclado físico y prestaciones actuales

El Consumer Electronics Show (CES) 2026 fue escenario de una propuesta que apela a la nostalgia tecnológica: el regreso de un teléfono con teclado físico QWERTY al mercado. Se trata de un dispositivo que retoma el diseño característico de los históricos BlackBerry, pero lo combina con especificaciones modernas y software actualizado.
La iniciativa se inscribe dentro del perfil generalista del CES, una feria donde conviven innovaciones de vanguardia con desarrollos que revisitan conceptos del pasado. A diferencia de otros eventos centrados exclusivamente en nuevas tecnologías, el encuentro también habilita la relectura de formatos que marcaron épocas anteriores de la telefonía móvil.
En ese contexto aparece un celular con pantalla compacta y teclado completo, una configuración que remite a los años previos al dominio absoluto de los smartphones completamente táctiles. Antes del auge del iPhone, los teclados QWERTY eran un estándar en la industria, especialmente valorados por quienes priorizaban la escritura de mensajes.
Clicks Communicator: un guiño al BlackBerry clásico
El equipo presentado se llama Clicks Communicator y fue desarrollado por la compañía Clicks, que lo define como una alternativa complementaria dentro del ecosistema móvil. El dispositivo está especialmente orientado a usuarios que priorizan la escritura precisa y el uso intensivo del teclado.
Según las imágenes difundidas, el teléfono cuenta con una pantalla OLED de 4 pulgadas ubicada sobre un teclado físico QWERTY, reforzando el paralelismo con los modelos clásicos de BlackBerry.
En cuanto a sus especificaciones, el Communicator combina diseño retro con características actuales. Incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles, una cámara frontal de 24 megapíxeles y almacenamiento expandible hasta 2 terabytes mediante tarjeta microSD. El sistema operativo es Android 16, lo que permite el acceso a aplicaciones y servicios contemporáneos.
El dispositivo también incluye conector para auriculares de 3,5 milímetros, NFC para pagos móviles, lector de huellas integrado en la barra espaciadora, conectividad Wi-Fi y Bluetooth, y una batería de 4.000 mAh. La propuesta busca cubrir las funciones esenciales de un smartphone, con especial énfasis en la mensajería.
Desde la empresa señalan que el teléfono fue pensado como un dispositivo secundario, ideal para situaciones en las que escribir resulta prioritario. Sin embargo, según consignó el medio especializado Engadget, sus prestaciones permitirían utilizarlo como equipo principal para determinados usuarios, en línea con la tendencia creciente de los llamados “celulares tontos”, asociados a una menor exposición a notificaciones constantes.
El Clicks Communicator puede reservarse por 399 dólares, aunque está previsto un aumento de 100 dólares hacia fines de febrero. Además, la compañía presentó el accesorio Power Keyboard, un teclado físico para smartphones tradicionales que se conecta vía Qi2 o MagSafe, es compatible con iOS y Android y tiene un precio inicial de 80 dólares.