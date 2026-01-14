Recomendaciones ante casos de atragantamiento de niños: qué pueden comer

Florencia Arias, médica pediatra y emergentóloga infantil de la Dirección de Gestión Sanitaria de la provincia, explicó que la asfixia por comida implica una obstrucción de la vía aérea que impide el paso del aire a los pulmones, generando una emergencia médica potencialmente mortal. Además, sostuvo que la alimentación de los niños en edad temprana debe ser una actividad supervisada por un adulto a cargo, ya que durante los primeros seis meses de vida los bebés atraviesan un proceso de maduración que los prepara para comenzar a ingerir alimentos distintos de la leche. En esta etapa, desarrollan progresivamente las habilidades necesarias para pasar de la succión a la masticación, de manera similar a los adultos.