"Las pistolas eran de juguete”: un arquero de Tucumán Central habló sobre la polémica foto viral

Tucumán Central cumplió el domingo un objetivo crucial: venció 2-1, de visitante, a Boroquímica y se aseguró un lugar en la final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur. El “Rojo” definirá el pase al próximo cruce frente a Talleres de Perico, con el primer partido programado para este domingo en Villa Alem y la revancha, siete días después, en Jujuy.
Sin embargo, la clasificación deportiva se vio opacada por una imagen que se viralizó a través de las redes sociales. En la foto, tomada dentro del ómnibus durante el regreso del grupo a Tucumán, se observa a varios jugadores del plantel celebrando con bebidas alcohólicas y exhibiendo lo que aparentan ser armas de fuego. Entre quienes aparecen en la imagen se identifican Bruno Medina y Felipe Estrada, ambos sonriendo a la cámara con pistolas en las manos, y junto a Franco Flores, Carlos Cisneros, Franco Barrera, Damián Ovejero y Néstor Tonini, entre otros.
La publicación generó repercusión inmediata y abrió interrogantes, sobre todo por el contexto de violencia social que atraviesa al país y por el mensaje que podía interpretarse desde una imagen asociada al fútbol del interior.
Tonini intentó bajarle los decibeles a la cuestión
Ante la polémica, fue el propio Tonini, arquero suplente del equipo, quien salió públicamente a bajar los decibeles y aclarar la situación. “Son pistolas de juguete, de esas que lanzan balines de plástico”, explicó en diálogo con LA GACETA. Y agregó: “Se hizo algo muy grande por eso. Nosotros ni cuenta nos dimos en ese momento. Estábamos festejando, jugando y no nos dimos cuenta”, repitió.
El jugador insistió en que no existió ninguna intención de provocar ni de enviar un mensaje violento. “Los chicos son jodones. Llevaron esas pistolas para jugar y nos estábamos pegando entre nosotros. Hasta espuma de carnaval teníamos y nos íbamos tirando. Estábamos contentos celebrando la clasificación”, concluyó el arquero, dejando en claro que lo único que interesa por estas horas en Villa Alem es seguir mejorando de cara a la primera final.