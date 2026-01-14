"Las pistolas eran de juguete”: un arquero de Tucumán Central habló sobre la polémica foto viral

Sin embargo, la clasificación deportiva se vio opacada por una imagen que se viralizó a través de las redes sociales. En la foto, tomada dentro del ómnibus durante el regreso del grupo a Tucumán, se observa a varios jugadores del plantel celebrando con bebidas alcohólicas y exhibiendo lo que aparentan ser armas de fuego. Entre quienes aparecen en la imagen se identifican Bruno Medina y Felipe Estrada, ambos sonriendo a la cámara con pistolas en las manos, y junto a Franco Flores, Carlos Cisneros, Franco Barrera, Damián Ovejero y Néstor Tonini, entre otros.