La lluvia no frenó a Tucumán Central, que avanzó a la final del Torneo Regional Federal Amateur

Tucumán Central no jugó un partido; atravesó una prueba. En Campo Quijano, bajo un diluvio, en el barro y una tensión constante, el “Rojo” se impuso 2-1 ante Club Atlético y Social Boroquímica y selló su pase a la final del Regional Federal Amateur.
El inicio fue favorable al conjunto salteño, que dominó los primeros minutos impulsado por la intensidad de Juan “Juanchi” Cuellar y Marcelo “Chelo” Argañaraz. Tucumán Central tardó en acomodarse y se sostuvo en Daniel Moyano, firme ante cada aproximación local.
Con el correr del primer tiempo, Boroquímica perdió claridad en el medio campo y la visita comenzó a salir del asedio, con César Abregú plantado en la mitad y algunos intentos de asociación entre Diego Velárdez y Nelson Martínez Llanos en el ataque.
Las chances fueron escasas pero claras: el local desperdició dos oportunidades tras un desborde de Cuellar y el “Rojo” respondió con la pelota parada. El empate sin goles al finalizar la primera mitad reflejó un desarrollo tenso, más disputado que jugado.
El inicio del segundo tiempo se vio marcado por la expulsión de Facundo Ríos a los 13’, lo que parecía inclinar el escenario a favor del conjunto tucumano, pero el partido volvió a girar. En el momento de mayor lluvia, Argañaraz recibió la pelota tras un desborde de Luciano Risso y definió al primer palo para poner el 1-0 y devolverle la ventaja global al local.
La respuesta de la visita fue inmediata y contundente: segundos después del saque del medio, Martínez Llanos empató el partido y devolvió la calma a toda Villa Alem. Cinco minutos después, Velárdez apareció en el área y de cabeza dio vuelta el resultado y puso el 2-1 que terminaría siendo definitivo.
A partir de allí, el encuentro se descompuso. La expulsión de Abregú dejó también al “Rojo” con 10 jugadores y el campo de juego, ya repleto de agua, no favoreció al desarrollo del juego.
El tramo final fue de puro aguante: centros largos, rechazos forzados y una sensación permanente de peligro. El “Rojo” casi no atacó, pero cada avance le permitió ganar tiempo y oxígeno. El último intento local fue despejado por Krupoviesa y el pitazo final desató el desahogo visitante.
Tras el duelo, Moyano, una de las figuras de la serie, destacó la dificultad de la llave y el recorrido del equipo. “Fue un rival muy duro, tanto en nuestra cancha como acá. Se nos hizo muy complicado, pero creo que merecimos llegar a la final”, señaló el arquero.
En la misma línea, Matías Smith subrayó el carácter del grupo. “La cancha se complicó mucho por la lluvia, pero tenemos un grupo increíble, que mete y no se rinde. Vinimos desde Tucumán a dejar al club bien arriba y lo conseguimos”, expresó.
Patricio Krupoviesa, uno de los referentes, puso el acento en la templanza mostrada tras el golpe inicial. “Cuando nos encontramos en desventaja no nos desesperamos. Tuvimos la calma que nos caracterizó todo el año. Creo que fue justo el resultado”, afirmó.
El cierre de la jornada estuvo marcado por un operativo de seguridad que obligó a retirar del estadio de manera inmediata al plantel visitante. Los jugadores de Tucumán Central no pudieron utilizar las instalaciones del “Enrique Durañona” y debieron trasladarse a la capital salteña, en donde se ducharon en el club Cachorros antes de emprender el regreso.
No fue un triunfo cómodo ni prolijo, pero se sostuvo desde la jerarquía que el “Rojo” mostró en ataque. Tucumán Central supo interpretar cuándo jugar y cuándo resistir, golpeó en los momentos justos y defendió la ventaja en un escenario límite. Así, se ganó el derecho a disputar la final del torneo, en donde enfrentará a Talleres de Perico (ayer volvió a derrotar a San Pedro 2 a 0; 4-0 en el global). La ida será el domingo en Villa Alem; la revancha el domingo 25 en Jujuy.