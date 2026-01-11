La lluvia no frenó a Tucumán Central, que avanzó a la final del Torneo Regional Federal Amateur

El inicio del segundo tiempo se vio marcado por la expulsión de Facundo Ríos a los 13’, lo que parecía inclinar el escenario a favor del conjunto tucumano, pero el partido volvió a girar. En el momento de mayor lluvia, Argañaraz recibió la pelota tras un desborde de Luciano Risso y definió al primer palo para poner el 1-0 y devolverle la ventaja global al local.