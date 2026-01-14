El calvario del ex actor de Chiquititas: cómo fue el accidente que dañó su ojo y marcó su vida

Desde entonces, Mesaglio relató en distintas entrevistas el duro camino que debió recorrer, entre cirugías, tratamientos y complicaciones médicas, mientras aguardaba la posibilidad de una operación que le devolviera parte de la visión. El llamado de parte del equipo del Hospital de Clínicas que recibió recientemente reavivó una historia atravesada por el dolor, la espera y la esperanza, y volvió a poner el foco en el accidente que derivó en una de las secuelas más graves de su vida.