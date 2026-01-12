¿Qué es de la vida de Georgina Mollo? Así luce hoy "Mili" de Chiquititas a sus 42 años

Un cumpleaños con aroma a nostalgia

Hace apenas unos meses, Georgina celebró sus 42 años y las imágenes del festejo revolucionaron las redes sociales. No fue solo un cumpleaños más; fue un viaje en el tiempo. La actriz abrió las puertas de su intimidad y se reencontró con sus excompañeras de elenco de la factoría de Cris Morena, demostrando que los lazos que se forjaron en el "Hogar Rincón de Luz" siguen intactos décadas después.