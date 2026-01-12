Secciones
EspectáculosFamosos

¿Qué es de la vida de Georgina Mollo? Así luce hoy "Mili" de Chiquititas a sus 42 años

Fue una de las caras más queridas de la factoría de Cris Morena, pero en el pico de su éxito decidió cambiar el rumbo.

¿Qué es de la vida de Georgina Mollo? Así luce hoy Mili de Chiquititas a sus 42 años
Hace 2 Hs

Muchos la recuerdan como la dulce Milagros "Mili" Baldi, aquella nena que emocionaba a todo un país en la época dorada de Chiquititas. Pero hoy, Georgina Mollo vive una realidad muy distinta. Lejos de los sets de televisión diarios y los flashes constantes, la actriz que también brilló en Rebelde Way logró lo que pocos niños estrella consiguen: una vida de equilibrio, autenticidad y bajo perfil.

Un cumpleaños con aroma a nostalgia

Hace apenas unos meses, Georgina celebró sus 42 años y las imágenes del festejo revolucionaron las redes sociales. No fue solo un cumpleaños más; fue un viaje en el tiempo. La actriz abrió las puertas de su intimidad y se reencontró con sus excompañeras de elenco de la factoría de Cris Morena, demostrando que los lazos que se forjaron en el "Hogar Rincón de Luz" siguen intactos décadas después.

¿Qué es de la vida de Georgina Mollo? Así luce hoy Mili de Chiquititas a sus 42 años

"Sueños cumplidos": Su nueva vida fuera de la pantalla

A diferencia de otros colegas que buscaron desesperadamente mantenerse en el medio, Mollo hizo un proceso introspectivo. "Llegué a mis 42 con la mayoría de mis sueños cumplidos", confesó en un posteo que se volvió viral. Hoy, su prioridad absoluta es su familia ensamblada, la cual define como "perfecta tal como es".

¿Qué es de la vida de Georgina Mollo? Así luce hoy Mili de Chiquititas a sus 42 años

Aunque se alejó de la exposición masiva, Georgina no soltó el arte por completo. 

Es madre de tres hijos y comparte su vida con su pareja, Santi, priorizando la crianza y el tiempo de calidad.

Además, se volcó al diseño de indumentaria y proyectos creativos que le permiten manejar sus propios horarios.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”
1

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?
2

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación
3

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana
4

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas
5

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición
6

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición

Más Noticias
Golden Globes 2026: la lista completa de ganadores en una noche llena de sorpresas y récords

Golden Globes 2026: la lista completa de ganadores en una noche llena de sorpresas y récords

Alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las cuatro provincias afectadas este lunes?

Alerta amarilla por tormentas: ¿cuáles son las cuatro provincias afectadas este lunes?

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

El drama familiar de Maru Botana: denunciaron a su esposo por acoso laboral y deudas salariales

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Lluvias intensas en Tucumán: cayeron más de 80 milímetros en algunas localidades y hubo evacuaciones en Tafí Viejo

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

Me separé hoy: el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

Una provincia argentina inauguró una de las piletas más grandes de Sudamérica

Una provincia argentina inauguró una de las piletas más grandes de Sudamérica

Comentarios