Tres cambios casi imperceptibles en tu dieta que pueden reducir el riesgo de un ataque cardíaco

No se trata de dejar de comer pan o arroz, sino de elegir sus versiones de grano entero, como el arroz integral o el pan con semillas. Para darnos una idea: una taza de arroz integral aporta casi seis veces más fibra que una de arroz blanco. Es un cambio mínimo en el plato, pero con un impacto gigante en la salud de nuestras arterias.