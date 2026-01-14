Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

En ese contexto, el organismo nacional mantiene vigente una alerta amarilla para Tucumán, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias frente a eventuales tormentas fuertes.