Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable. Rige una alerta amarilla.

Hace 3 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para este miércoles en Tucumán y advirtió sobre condiciones climáticas que requieren especial atención. Según el informe oficial, la jornada estará marcada por la inestabilidad, con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima que alcanzará los 32 grados.

Durante la mañana, el tiempo se presentaría mayormente cálido, pero con el correr de las horas las condiciones tenderán a desmejorar. El SMN prevé una alta probabilidad de tormentas para la tarde y la noche, algunas de las cuales podrían ser intensas.

Igual pronóstico se mantiene para lo que resta para la semana, incluidos sábados y domingo.

En ese contexto, el organismo nacional mantiene vigente una alerta amarilla para Tucumán, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias frente a eventuales tormentas fuertes.

