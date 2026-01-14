La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

La tercera noche del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María dejó un momento tan inesperado como emotivo. Valentino, un pequeño bailarín tucumano, se convirtió en una de las grandes sorpresas de la velada al subir al escenario como invitado de Christian Herrera y desatar una ovación cerrada del público.
Con su presencia escénica, llamó la atención desde el primer paso. Sí, el joven artista brilló al ritmo del chamamé, moviéndose con soltura, carisma y una naturalidad que contagió alegría. Y lejos de intimidarse por el imponente escenario, compartió protagonismo con Herrera y demostró que el talento no entiende de edades.
Además, el público acompañó cada giro y zapateo con aplausos y sonrisas, celebrando una escena que reflejó la esencia del festival, con tradición, emoción y nuevas generaciones que mantienen viva la cultura popular.
No obstante, esta no es la primera vez que la popularidad del pequeño, oriundo de Acheral, se roba la atención de miles de personas. Es que de niño se había convertido en un fenómeno viral: un video familiar lo mostró en 2023 con una sinceridad sorprendente mientras hacía la tarea escolar con su mamá. Frente al ejercicio de escribir una oración, Valentino respondió con espontaneidad: “¡Ni a gancho! Si no salimos nunca. Y no digás mentiras”, una frase que lo catapultó a las redes y rápidamente sumó miles de reproducciones y comentarios elogiosos por su autenticidad.
Desde entonces, su familia comenzó a compartir otros momentos de su vida cotidiana en plataformas como TikTok, donde Valentino no solo baila, sino que también ofrece consejos con una mezcla de inocencia, empatía y frescura que encantó a usuarios de distintas edades. En uno de esos clips, por ejemplo, el niño aconseja salir al aire libre para no quedarse pensando en la tristeza, ganándose cientos de reacciones positivas por el mensaje de alegría y resiliencia que transmitió.
Esa presencia constante en Internet lo transformó en un personaje conocido más allá de su entorno local y multiplicó las expectativas en torno a cada una de sus apariciones públicas, como la vivida en Jesús María.