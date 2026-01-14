Secciones
CulturaMúsica

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

Llamó la atención desde el primer paso. El joven artista de Acheral brilló al ritmo del chamamé, moviéndose con soltura, carisma y una naturalidad que contagió alegría.

imagen de video imagen de video
Hace 10 Hs

La tercera noche del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María dejó un momento tan inesperado como emotivo. Valentino, un pequeño bailarín tucumano, se convirtió en una de las grandes sorpresas de la velada al subir al escenario como invitado de Christian Herrera y desatar una ovación cerrada del público.

Con su presencia escénica, llamó la atención desde el primer paso. Sí, el joven artista brilló al ritmo del chamamé, moviéndose con soltura, carisma y una naturalidad que contagió alegría. Y lejos de intimidarse por el imponente escenario, compartió protagonismo con Herrera y demostró que el talento no entiende de edades.

Además, el público acompañó cada giro y zapateo con aplausos y sonrisas, celebrando una escena que reflejó la esencia del festival, con tradición, emoción y nuevas generaciones que mantienen viva la cultura popular.

No obstante, esta no es la primera vez que la popularidad del pequeño, oriundo de Acheral, se roba la atención de miles de personas. Es que de niño se había convertido en un fenómeno viral: un video familiar lo mostró en 2023 con una sinceridad sorprendente mientras hacía la tarea escolar con su mamá. Frente al ejercicio de escribir una oración, Valentino respondió con espontaneidad: “¡Ni a gancho! Si no salimos nunca. Y no digás mentiras”, una frase que lo catapultó a las redes y rápidamente sumó miles de reproducciones y comentarios elogiosos por su autenticidad.

Desde entonces, su familia comenzó a compartir otros momentos de su vida cotidiana en plataformas como TikTok, donde Valentino no solo baila, sino que también ofrece consejos con una mezcla de inocencia, empatía y frescura que encantó a usuarios de distintas edades. En uno de esos clips, por ejemplo, el niño aconseja salir al aire libre para no quedarse pensando en la tristeza, ganándose cientos de reacciones positivas por el mensaje de alegría y resiliencia que transmitió.

Esa presencia constante en Internet lo transformó en un personaje conocido más allá de su entorno local y multiplicó las expectativas en torno a cada una de sus apariciones públicas, como la vivida en Jesús María.

Temas Festival de Jesús María
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Festival de Jesús María: costo de las entradas generales, VIP y plateas

Festival de Jesús María: costo de las entradas generales, VIP y plateas

Festival Nacional de Cosquín 2026: cuándo es y qué artistas se presentarán

Festival Nacional de Cosquín 2026: cuándo es y qué artistas se presentarán

Todo sobre la Serenata a Cafayate: cartelera completa de artistas y precios de las entradas

Todo sobre la Serenata a Cafayate: cartelera completa de artistas y precios de las entradas

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo Buen Día Verano, el informativo de enero de LA GACETA

Seguí en vivo "Buen Día Verano", el informativo de enero de LA GACETA

Lo más popular
Un niño murió en una colonia en Yerba Buena
1

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Lo que queda de la clase media tradicional argentina
2

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María
3

La historia de Valentino, el bailarín tucumano: del famoso “ni a gancho” a Jesús María

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares
4

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador
5

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

Hallan droga en la cárcel de Villa Urquiza
6

Hallan droga en la cárcel de Villa Urquiza

Más Noticias
Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Las tormentas llegaron para quedarse: así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Hallan droga en la cárcel de Villa Urquiza

Hallan droga en la cárcel de Villa Urquiza

Más proteínas y menos harinas, la clave de la “nueva nutrición”

Más proteínas y menos harinas, la clave de la “nueva nutrición”

Rosana Aldonate: “La escritura sucede en los umbrales”

Rosana Aldonate: “La escritura sucede en los umbrales”

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

Dimes y diretes: ATN de $20.000 millones y Acevedo, con un ex legislador

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

Lo que queda de la clase media tradicional argentina

Comentarios