Secciones
Seguridad

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

El menor se habría ahogado con una uva en un jardín maternal.

Un niño murió en una colonia en Yerba Buena
Hace 26 Min

La Justicia investiga el fallecimiento de un niño de dos años en Yerba Buena. El hecho ocurrió en un jardín maternal ubicado en calle Berutti al 800, donde, en esta época del año, estaría funcionando una colonia de vacaciones. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de Feria, a cargo de María del Carmen Reuter.

Según se informó, alrededor de las 10.15 el menor se habría ahogado comiendo una uva. Los encargados de la colonia que se encontraban allí intentaron practicarle maniobras de RCP, y luego el pequeño fue trasladado al centro de salud municipal yerbabuenense Ramón Carrillo.

La fiscal se presentó tanto en el jardín maternal como en el Carrillo, junto a la investigadora Sylvina Ojeda y la psicóloga Silvia Morales, en representación del Equipo de Contención y Acompañamiento a la Víctima (ECAV) del MPF. También se dio intervención al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para recolectar evidencias en el lugar del hecho.

Desde la Fiscalía señalaron que se secuestró documentación a los fines de confirmar si el lugar contaba con la habilitación correspondiente, y de las cámaras de seguridad para observar cómo se habría dado la dinámica de los acontecimientos. Ayer le realizaron la autopsia.

Temas Yerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Conmoción en Yerba Buena: investigan la muerte de un niño de dos años

Conmoción en Yerba Buena: investigan la muerte de un niño de dos años

Lo más popular
Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil
1

Hilado SA paralizó por completo la producción en Tucumán por la baja demanda textil

Aguas infusionadas: la tendencia en bebidas frescas y saludables para el verano
2

Aguas infusionadas: la tendencia en bebidas frescas y saludables para el verano

¿Por qué correr en Tucumán es una actividad peligrosa?
3

¿Por qué correr en Tucumán es una actividad peligrosa?

Recuerdos fotográficos: la extraordinaria historia de Américo, el “Tarzán tucumano”
4

Recuerdos fotográficos: la extraordinaria historia de Américo, el “Tarzán tucumano”

¿Es la AFA un Estado dentro del Estado argentino?
5

¿Es la AFA un Estado dentro del Estado argentino?

Agenda legislativa: apoyos y concesiones por la Reforma Laboral
6

Agenda legislativa: apoyos y concesiones por la Reforma Laboral

Más Noticias
Milagro en Santiago del Estero: una familia tucumana sobrevivió tras ser embestida por un tren de carga

Milagro en Santiago del Estero: una familia tucumana sobrevivió tras ser embestida por un tren de carga

Macabro hallazgo en Aguilares: encuentran el cuerpo de un hombre con una mano amputada

Macabro hallazgo en Aguilares: encuentran el cuerpo de un hombre con una mano amputada

Los infartos no son tan repentinos como creíamos: un estudio reveló cuatro avisos que ocurren mucho antes

Los infartos no son tan repentinos como creíamos: un estudio reveló cuatro avisos que ocurren mucho antes

Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de Chiqui Tapia

Escándalo en la AFA: un sponsor frenó pagos, exigió una auditoría y pidió la salida de "Chiqui" Tapia

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano

Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

Un joven fue asesinado en Alderetes y hay dos adolescentes acusados

La familia de Érika Álvarez pidió que se esclarezca el crimen

La familia de Érika Álvarez pidió que se esclarezca el crimen

Comentarios