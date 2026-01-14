Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

La Justicia investiga el fallecimiento de un niño de dos años en Yerba Buena. El hecho ocurrió en un jardín maternal ubicado en calle Berutti al 800, donde, en esta época del año, estaría funcionando una colonia de vacaciones. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de Feria, a cargo de María del Carmen Reuter.