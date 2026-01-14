Un niño murió en una colonia en Yerba Buena

La Justicia investiga el fallecimiento de un niño de dos años en Yerba Buena. El hecho ocurrió en un jardín maternal ubicado en calle Berutti al 800, donde, en esta época del año, estaría funcionando una colonia de vacaciones. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios de Feria, a cargo de María del Carmen Reuter.
Según se informó, alrededor de las 10.15 el menor se habría ahogado comiendo una uva. Los encargados de la colonia que se encontraban allí intentaron practicarle maniobras de RCP, y luego el pequeño fue trasladado al centro de salud municipal yerbabuenense Ramón Carrillo.
La fiscal se presentó tanto en el jardín maternal como en el Carrillo, junto a la investigadora Sylvina Ojeda y la psicóloga Silvia Morales, en representación del Equipo de Contención y Acompañamiento a la Víctima (ECAV) del MPF. También se dio intervención al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para recolectar evidencias en el lugar del hecho.
Desde la Fiscalía señalaron que se secuestró documentación a los fines de confirmar si el lugar contaba con la habilitación correspondiente, y de las cámaras de seguridad para observar cómo se habría dado la dinámica de los acontecimientos. Ayer le realizaron la autopsia.