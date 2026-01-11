Cómo reducir el riesgo de diabetes e hipertensión con estos tips de alimentación

Los alimentos naturales o frescos son los obtenidos de plantas o de animales que no sufren ninguna alteración tras extraerse de la naturaleza y son los más recomendados para el consumo. Por ejemplo, frutas, verduras, carnes y huevos. Los alimentos procesados deberían consumirse de forma moderada y son los que incluyen métodos de cocción, de preparación o fermentación no alcohólica para aumentar su vida útil. Por último, no se recomienda el consumo de los ultraprocesados, que son aquellos que incorporan ingredientes industriales, aditivos y conservantes que agregan excesos de grasas, azúcares y sodio o sal.