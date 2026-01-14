Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

Un macabro hallazgo sacudió a los vecinos de Aguilares luego de que el lunes por la noche se encontrara sin vida el cuerpo de un hombre en las afueras de la ciudad. El cadáver estaba sobre un camino vecinal conocido como “Camino Viejo”, una zona rural ubicada entre plantaciones de soja y caña de azúcar.
El personal policial y del Ministerio Público Fiscal investigan diferentes líneas que podrían haber motivado el crimen, entre ellas un asalto o una pelea previa.
La víctima fue identificada como Javier Ariel Sarmiento, un peón rural de 50 años que trabajaba en una finca de limones. Según indicaron fuentes policiales, la víctima había ido a visitar a su hermano y luego de las 19 emprendió el regreso a la casa en la que vivía junto a su hermana, pero jamás llegó a su destino.
Alrededor de las 23, dos pescadores que transitaban por un camino vecinal del paraje Guasa Rincón encontraron un cadáver por lo que alertaron a la Policía la situación. A los pocos minutos efectivos de la comisaría de Aguilares llegaron al lugar y observaron que el cuerpo estaba boca abajo, presentaba dos heridas en el cráneo y un corte “limpio” de la mano derecha.
De inmediato se notificó a la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria del Centro Judicial Concepción, a cargo de Fabián Assad, quien ordenó la intervención del auxiliar de fiscal Juan José Ibáñez y de las distintas divisiones del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (Ecif), para analizar la escena del crimen.
Diferentes teorías
En principio, los elementos recolectados no indicaron que haya habido una pelea previa, por lo que la hipótesis más contundente es que Sarmiento habría sido atacado por la espalda. De las primeras pericias practicadas sí surgieron distintas líneas investigativas sobre el móvil del crimen, las cuales deberán ser ahondadas por los pesquisas en los próximos días.
“Lo primero que descartamos fue que haya sido un homicidio en ocasión de robo”, le afirmó a LA GACETA el jefe de la comisaría de Aguilares, Miguel Arias. “No suele verse tanta violencia de asesinar a una persona para cometer un asalto. Si bien existen los homicidios en ocasión de robo, no son con tanto ensañamiento como fue en este caso, al punto de realizarle dos cortes en el cráneo y cortarle una mano. Además, el hombre es conocido en el lugar, todos saben que es una persona humilde que no carga nada de valor”, indicó.
Por la forma en la que fue atacado, los investigadores creen que el agresor puede haber sido una persona que Sarmiento conocía. “Algo que nos llamó la atención fue que él llevaba consigo un morral que en su interior contenía un machete y no lo usó para defenderse. Puede ser que se encontró con alguien que conocía, se quedaron hablando, creando una situación de confianza, y cuando se dio la vuelta para seguir su camino le aplicaron el primer golpe en la cabeza, que habría sido el mortal”, explicó Arias.
Ayer a primera hora un equipo de la Brigada de Investigaciones Sur, dirigido por el comisario Carlos Díaz, realizó un rastrillaje en el paraje y en los matorrales cercanos a donde se encontró el cadáver. Por el momento no se encontró el arma homicida y tampoco la mano de la víctima. “Por la profundidad de las heridas y el corte de la mano creemos que se utilizó una macheta, que es más ancha y pesada que un machete, o una hachita”, dijo Díaz.
En cuanto a la teoría de un crimen narco, el comisario dijo que, a pesar de que no descartan ninguna hipótesis, esta no tendría tanta fuerza como el móvil del crimen. “No se trataría de una persona que haya consumido o vendido sustancias. Hasta el momento lo que sabemos es que tenía una causa por abuso sexual agravado porque habría abusado de una de sus hijas. Él tiene tres hijas, quienes no tendrían relación con él y su ex esposa ya falleció. Pese a esta causa, los vecinos nos comentaron que no era una persona problemática, por eso les llamó tanto la atención lo que pasó. Nosotros no descartamos nada, a medida que avancemos en las pericias tendremos mayor claridad en el caso”, informó.
Por disposición fiscal, el cuerpo de Sarmiento fue trasladado a la morgue judicial de la Capital para que los médicos forenses practiquen la autopsia. En paralelo los empleados del Centro de Monitoreo de Aguilares estuvieron revisando las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los últimos minutos de vida del fallecido. También entrevistarán en las próximas horas a familiares y allegados.