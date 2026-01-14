Hay varias hipótesis sobre el crimen de un peón rural en Aguilares

En cuanto a la teoría de un crimen narco, el comisario dijo que, a pesar de que no descartan ninguna hipótesis, esta no tendría tanta fuerza como el móvil del crimen. “No se trataría de una persona que haya consumido o vendido sustancias. Hasta el momento lo que sabemos es que tenía una causa por abuso sexual agravado porque habría abusado de una de sus hijas. Él tiene tres hijas, quienes no tendrían relación con él y su ex esposa ya falleció. Pese a esta causa, los vecinos nos comentaron que no era una persona problemática, por eso les llamó tanto la atención lo que pasó. Nosotros no descartamos nada, a medida que avancemos en las pericias tendremos mayor claridad en el caso”, informó.